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https://sputnikarabic.ae/20230130/تقارير-إعلامية-فضائح-الفساد-في-أوكرانيا-تتوالى-وتشير-إلى-رأس-الهرم-1072882577.html
تقارير إعلامية: فضائح الفساد في أوكرانيا تتوالى وتشير إلى رأس الهرم
تقارير إعلامية: فضائح الفساد في أوكرانيا تتوالى وتشير إلى رأس الهرم
أشار تقرير نشر على قناة العربية، إلى تورط عدد من القيادات الأوكرانية بما في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي بملفات فساد، بدأت خلال حملة الترشح الرئاسية وتفاقمت... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:40+0000
2023-01-30T14:41+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
قضايا فساد
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موسكو - سبوتنيك. وتطرق التقرير إلى أن الرئيس الأوكراني استفاد من تفشي الفساد خلال حملته الرئاسية قبل أربعة أعوام. وأعاد التقرير إلى الأذهان وثائق باندورا التي نشرت عام 2021 وورد فيها اسم زيلينسكي.ووفقا للوثائق شارك زيلينسكي في شبكة مترامية الأطراف من الشركات الخارجية تعود إلى عام 2012، هذه الشركات ملكيتها مشتركة مع أصدقائه، ومن بينهم كبير مساعديه في الرئاسة، وصديقه رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا الذي أقيل في تموز/ يوليو الماضي.وتحدث التقرير عن قيام الشركات التي يملكها الرئيس زيلينسكي مع أصدقائه بشراء عقارات باهظة الثمن، من ضمنها عقار في لندن يقع بالقرب من متحف المحقق الخيالي شارلك هومس.وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد رفض التعليق على هذه الاتهامات، ولكن هناك شبهات فساد أخرى مرتبطة بالتعاملات التجارية للرئيس الأوكراني مع نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان ذكرها دونالد ترامب في حملته الانتخابية.وأقالت الحكومة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، نائب وزير تنمية البلديات فاسيلي لوزينسكي، بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.وتناقلت وسائل الإعلام الدولية تقارير تفيد بان مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالوا بعد فضيحة الفساد.وأورد المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أن لوزينسكي الذي شغل منصبه منذ أيار/ مايو 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء.وتعاني أوكرانيا من الفساد، واحتلت المركز 122 من أصل 180 على قائمة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للدول الفاسدة عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220617/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-لا-يزال-أمام-أوكرانيا-ما-تقوم-به-للانضمام-إلينا-حكم-القلة-ومكافحة-الفساد-1063765998.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, قضايا فساد
العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, قضايا فساد

تقارير إعلامية: فضائح الفساد في أوكرانيا تتوالى وتشير إلى رأس الهرم

14:40 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 14:41 GMT 30.01.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أشار تقرير نشر على قناة العربية، إلى تورط عدد من القيادات الأوكرانية بما في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي بملفات فساد، بدأت خلال حملة الترشح الرئاسية وتفاقمت خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وتطرق التقرير إلى أن الرئيس الأوكراني استفاد من تفشي الفساد خلال حملته الرئاسية قبل أربعة أعوام. وأعاد التقرير إلى الأذهان وثائق باندورا التي نشرت عام 2021 وورد فيها اسم زيلينسكي.
ووفقا للوثائق شارك زيلينسكي في شبكة مترامية الأطراف من الشركات الخارجية تعود إلى عام 2012، هذه الشركات ملكيتها مشتركة مع أصدقائه، ومن بينهم كبير مساعديه في الرئاسة، وصديقه رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا الذي أقيل في تموز/ يوليو الماضي.
وتحدث التقرير عن قيام الشركات التي يملكها الرئيس زيلينسكي مع أصدقائه بشراء عقارات باهظة الثمن، من ضمنها عقار في لندن يقع بالقرب من متحف المحقق الخيالي شارلك هومس.
وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد رفض التعليق على هذه الاتهامات، ولكن هناك شبهات فساد أخرى مرتبطة بالتعاملات التجارية للرئيس الأوكراني مع نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان ذكرها دونالد ترامب في حملته الانتخابية.
وأقالت الحكومة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، نائب وزير تنمية البلديات فاسيلي لوزينسكي، بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.
وتناقلت وسائل الإعلام الدولية تقارير تفيد بان مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالوا بعد فضيحة الفساد.
وأورد المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أن لوزينسكي الذي شغل منصبه منذ أيار/ مايو 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوكرانيا ما تقوم به للانضمام إلينا.. حكم القلة ومكافحة الفساد
17 يونيو 2022, 11:24 GMT
وتعاني أوكرانيا من الفساد، واحتلت المركز 122 من أصل 180 على قائمة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للدول الفاسدة عام 2021.
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