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https://sputnikarabic.ae/20230130/جبران-باسيل-يحذر-من-الانهيار-الأمني-في-لبنان-1072863444.html
جبران باسيل يحذر من الانهيار الأمني في لبنان
جبران باسيل يحذر من الانهيار الأمني في لبنان
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، أن الوضع في بلاده يتطلب تحركًا ومواقف استثنائية، مؤكدًا أن المشهد مقلق "فراغ ومنظومة وانهيار". 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T08:25+0000
2023-01-30T08:25+0000
أخبار لبنان
اضطرابات سياسية
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وقال باسيل إن الحكومة اللبنانية "فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن أساسي وبالتالي للميثاقية".ووصف السياسي اللبناني الحكومة بأنها "عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي"، بحسب موقع "النشرة".واعتبر أن حاكم المصرف المركزي هو الحاكم المالي للدولة، وأنه "رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي".وأوضح أن البلاد تشهد انهيارًا ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتربويًا وقضائيًا وقانونيًا، معربًا عن خوفه من أن تشهد البلاد انهيارًا أمنيًا.وقال إن البلاد تعيش ملامح انهيار واضح، مضيفًا: "الدولار بلا سقف، وخط الفقر صعودًا والبنزين تجاوز المليون".
https://sputnikarabic.ae/20230126/ميقاتي-يعتزم-دعوة-الحكومة-اللبنانية-لعقد-جلسة-لبحث-الوضع-الاقتصادي-في-البلاد-1072737641.html
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أخبار لبنان, اضطرابات سياسية
أخبار لبنان, اضطرابات سياسية

جبران باسيل يحذر من الانهيار الأمني في لبنان

08:25 GMT 30.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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اعتبر رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، أن الوضع في بلاده يتطلب تحركًا ومواقف استثنائية، مؤكدًا أن المشهد مقلق "فراغ ومنظومة وانهيار".
وقال باسيل إن الحكومة اللبنانية "فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن أساسي وبالتالي للميثاقية".
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
ميقاتي يعتزم دعوة الحكومة اللبنانية لعقد جلسة لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد
26 يناير, 11:23 GMT
ووصف السياسي اللبناني الحكومة بأنها "عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي"، بحسب موقع "النشرة".
واعتبر أن حاكم المصرف المركزي هو الحاكم المالي للدولة، وأنه "رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي".
وأوضح أن البلاد تشهد انهيارًا ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتربويًا وقضائيًا وقانونيًا، معربًا عن خوفه من أن تشهد البلاد انهيارًا أمنيًا.
وقال إن البلاد تعيش ملامح انهيار واضح، مضيفًا: "الدولار بلا سقف، وخط الفقر صعودًا والبنزين تجاوز المليون".
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