https://sputnikarabic.ae/20230130/جبران-باسيل-يحذر-من-الانهيار-الأمني-في-لبنان-1072863444.html
جبران باسيل يحذر من الانهيار الأمني في لبنان
جبران باسيل يحذر من الانهيار الأمني في لبنان
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، أن الوضع في بلاده يتطلب تحركًا ومواقف استثنائية، مؤكدًا أن المشهد مقلق "فراغ ومنظومة وانهيار". 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T08:25+0000
2023-01-30T08:25+0000
2023-01-30T08:25+0000
أخبار لبنان
اضطرابات سياسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1b/1049675867_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_ff480b6485f640e32de7911a9e46460b.jpg
وقال باسيل إن الحكومة اللبنانية "فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن أساسي وبالتالي للميثاقية".ووصف السياسي اللبناني الحكومة بأنها "عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي"، بحسب موقع "النشرة".واعتبر أن حاكم المصرف المركزي هو الحاكم المالي للدولة، وأنه "رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي".وأوضح أن البلاد تشهد انهيارًا ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتربويًا وقضائيًا وقانونيًا، معربًا عن خوفه من أن تشهد البلاد انهيارًا أمنيًا.وقال إن البلاد تعيش ملامح انهيار واضح، مضيفًا: "الدولار بلا سقف، وخط الفقر صعودًا والبنزين تجاوز المليون".
https://sputnikarabic.ae/20230126/ميقاتي-يعتزم-دعوة-الحكومة-اللبنانية-لعقد-جلسة-لبحث-الوضع-الاقتصادي-في-البلاد-1072737641.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1b/1049675867_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_94bcd0d9839aa742a6358216fd9249ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, اضطرابات سياسية
أخبار لبنان, اضطرابات سياسية
جبران باسيل يحذر من الانهيار الأمني في لبنان
تابعنا عبر
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، أن الوضع في بلاده يتطلب تحركًا ومواقف استثنائية، مؤكدًا أن المشهد مقلق "فراغ ومنظومة وانهيار".
وقال باسيل إن الحكومة اللبنانية
"فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن أساسي وبالتالي للميثاقية".
ووصف السياسي اللبناني الحكومة بأنها "عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي"، بحسب موقع
"النشرة".
واعتبر أن حاكم المصرف المركزي هو الحاكم المالي للدولة، وأنه "رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي".
وأوضح أن البلاد تشهد انهيارًا ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتربويًا وقضائيًا وقانونيًا، معربًا عن خوفه من أن تشهد البلاد انهيارًا أمنيًا.
وقال إن البلاد تعيش ملامح انهيار واضح، مضيفًا: "الدولار بلا سقف، وخط الفقر صعودًا والبنزين تجاوز المليون".