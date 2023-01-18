https://sputnikarabic.ae/20230118/الحكومة-اللبنانية-توافق-على-قرض-بـ-62-مليون-دولار-لشراء-وقود-للكهرباء--1072436438.html
الحكومة اللبنانية توافق على قرض بـ 62 مليون دولار لشراء وقود للكهرباء
الحكومة اللبنانية توافق على قرض بـ 62 مليون دولار لشراء وقود للكهرباء
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، موافقتها على قرض من مصرف لبنان بـ 62 مليون دولار لشراء وقود لمعامل الكهرباء. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T14:40+0000
2023-01-18T14:40+0000
2023-01-18T14:40+0000
أخبار لبنان
طاقة
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جاء هذا في تصريحات لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة المجلس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال رئيس الوزراء: "تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار لتفريغ باخرتين محملتين بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء، إلى جانب 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الطاقة، وتجديد عقد الكهرباء مع العراق".وكان وزير الطاقة وليد فياض أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، تتمثل في زيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.وقدّر الوزير تكلفة الحل المقترح بـ 600 مليون دولار على مدى 5 أشهر بهدف زيادة الإمدادات حتى 10 ساعات يوميا.ويعاني لبنان منذ نحو عام من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، بسبب المماطلة في تحويل الأموال من البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى الشركات المستوردة للوقود.
https://sputnikarabic.ae/20230118/إضراب-المعلمين-في-لبنان-يحرم-التلامذة-السوريين-من-الدراسة-1072435089.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, طاقة
الحكومة اللبنانية توافق على قرض بـ 62 مليون دولار لشراء وقود للكهرباء
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أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، موافقتها على قرض من مصرف لبنان بـ 62 مليون دولار لشراء وقود لمعامل الكهرباء.
جاء هذا في تصريحات لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة المجلس، بحسب الوكالة الوطنية
للإعلام.
وقال رئيس الوزراء: "تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار لتفريغ باخرتين محملتين بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء، إلى جانب 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الطاقة، وتجديد عقد الكهرباء مع العراق".
وكان وزير الطاقة
وليد فياض أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، تتمثل في زيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.
وقدّر الوزير تكلفة الحل المقترح بـ 600 مليون دولار على مدى 5 أشهر بهدف زيادة الإمدادات حتى 10 ساعات يوميا.
ويعاني لبنان منذ نحو عام من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، بسبب المماطلة في تحويل الأموال من البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى الشركات المستوردة للوقود.