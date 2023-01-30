https://sputnikarabic.ae/20230130/خبير-إيراني-يرجح-أن-هجوم-أصفهان-تم-من-الداخل-1072883481.html
خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل
خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل
نناقش في هذه الحلقة: أوكرانيا تطالب بسفن حربية ومقاتلات أمريكية؛ الخارجية الروسية تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران؛ السعودية تدعو إلى إنهاء الاحتلال... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:46+0000
2023-01-30T14:46+0000
2023-01-30T14:57+0000
راديو
بلا قيود
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خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل
خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل
تعرضت مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا، لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة الهوية فقد ضربت طائرات مسيرة انتحارية مصانع لمنتجات الدفاع وقواعد عسكرية ومستودعات للجيش ولم تعلن أي جهة رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم الليلي.وعن دلالات هذا الاستهداف في هذا التوقيت، يقول الخبير في الشأن الإيراني، حكم أمهز، لـ"بلا قيود":لبنان يوقع اتفاقية نفطية مع تحالف شركات الطاقة القطرية والفرنسية والإيطاليةوقع لبنان اتفاقية مشتركة مع تحالف شركات "توتال الفرنسية" و"إيني" الإيطالية، وقطر للطاقة، تهدف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.وعن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لدعم الاقتصاد اللبناني والمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد ، يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ"بلا قيود":وأشار يشوعي إلى أن هناك حل آخر يندرج في إطار التلزيمات في لبنان، منها تلزيم الخدمات العامة، وتلزيم قطاع الكهرباء، وتلزيم المرفأ، وإنشاء مطار آخر، وتلزيم الطرق السريعة والنفايات، كل هذه الأمور يمكن أن يتم البت فيها، ولها مردود أسرع من النفط والغاز، لكن هي بحاجة إلى رئيس جمهورية جديد، وإلى إدارة رئاسية جديدة ونزيهة، تعمل لخدمة الدولة والشعب اللبناني، غير ذلك ستبقى الأمور على ما هي عليه.التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل
14:46 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 14:57 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: أوكرانيا تطالب بسفن حربية ومقاتلات أمريكية؛ الخارجية الروسية تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران؛ السعودية تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؛ بلينكين يبحث في القاهرة ملفات إيران وأوكرانيا والتصعيد في فلسطين؛ لبنان يوقع اتفاقية مشتركة مع تحالف شركات لاستكشاف النفط والغاز.
تعرضت مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا، لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة الهوية فقد ضربت طائرات مسيرة انتحارية مصانع لمنتجات الدفاع وقواعد عسكرية ومستودعات للجيش ولم تعلن أي جهة رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم الليلي.
وعن دلالات هذا الاستهداف في هذا التوقيت، يقول الخبير في الشأن الإيراني، حكم أمهز، لـ"بلا قيود":
"فشل هذا الهجوم بتحقيق أهدافه، من خلال تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية للطائرات الثلاث وإسقاطها جميعا، ولكن تعتبر هذه العملية بالتأكيد خرق أمني، وأرجح أنها حدثت من الداخل وليس من الخارج لاعتبارات كثيرة، هي أن أصفهان تقع وسط إيران، وإيران تتجاوز مساحتها مليون و600 ألف كم مربع، لذلك وصول مسيرات إلى أصفهان يحتاج لقطع مسافات طويلة، لا سيما وأن إيران تمتلك منظومات دفاع متطورة كمنظومة الدفاع، بور 373 والتي تضاهي أس 400 الروسية، فمن الصعب أن تدخل دون ملاحظتها، لهذا أعتقد أن الهجوم جاء من قبل جماعات معارضة او انفاصالية، بدعم وتحريك من الخارج، ويمكن أن توجه لأي طرف الاتهام، لأن هناك حروب متعددة الأشكال تشن ضد إيران، ولا نستبعد ضلوع إسرائيل".
لبنان يوقع اتفاقية نفطية مع تحالف شركات الطاقة القطرية والفرنسية والإيطالية
وقع لبنان اتفاقية مشتركة مع تحالف شركات "توتال الفرنسية" و"إيني" الإيطالية، وقطر للطاقة، تهدف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
وعن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لدعم الاقتصاد اللبناني والمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد ، يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ"بلا قيود":
"هذا الموضوع ليس آنيا، وحتى لو تم التلزيم غدا، يجب الانتظار عدة سنوات، حتى تحصل الدولة على حصتها من الإنتاج، وحتى تصل الأموال إلى الخزينة المركزية، فهذه مسألة طويلة، والشعب اللبناني لم يعد باستطاعته أن يتحمل عدة سنوات من ضائقة معيشية خانقة".
وأشار يشوعي إلى أن هناك حل آخر يندرج في إطار التلزيمات في لبنان، منها تلزيم الخدمات العامة، وتلزيم قطاع الكهرباء، وتلزيم المرفأ، وإنشاء مطار آخر، وتلزيم الطرق السريعة والنفايات، كل هذه الأمور يمكن أن يتم البت فيها، ولها مردود أسرع من النفط والغاز، لكن هي بحاجة إلى رئيس جمهورية جديد، وإلى إدارة رئاسية جديدة ونزيهة، تعمل لخدمة الدولة والشعب اللبناني، غير ذلك ستبقى الأمور على ما هي عليه.
التفاصيل في الملف الصوتي...