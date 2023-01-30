https://sputnikarabic.ae/20230130/خبير-إيراني-يرجح-أن-هجوم-أصفهان-تم-من-الداخل-1072883481.html

خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل

خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل

نناقش في هذه الحلقة: أوكرانيا تطالب بسفن حربية ومقاتلات أمريكية؛ الخارجية الروسية تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران؛ السعودية تدعو إلى إنهاء الاحتلال... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T14:46+0000

2023-01-30T14:46+0000

2023-01-30T14:57+0000

راديو

بلا قيود

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خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل خبير إيراني يرجح أن هجوم أصفهان تم من الداخل

تعرضت مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا، لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة الهوية فقد ضربت طائرات مسيرة انتحارية مصانع لمنتجات الدفاع وقواعد عسكرية ومستودعات للجيش ولم تعلن أي جهة رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم الليلي.وعن دلالات هذا الاستهداف في هذا التوقيت، يقول الخبير في الشأن الإيراني، حكم أمهز، لـ"بلا قيود":لبنان يوقع اتفاقية نفطية مع تحالف شركات الطاقة القطرية والفرنسية والإيطاليةوقع لبنان اتفاقية مشتركة مع تحالف شركات "توتال الفرنسية" و"إيني" الإيطالية، وقطر للطاقة، تهدف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.وعن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لدعم الاقتصاد اللبناني والمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد ، يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ"بلا قيود":وأشار يشوعي إلى أن هناك حل آخر يندرج في إطار التلزيمات في لبنان، منها تلزيم الخدمات العامة، وتلزيم قطاع الكهرباء، وتلزيم المرفأ، وإنشاء مطار آخر، وتلزيم الطرق السريعة والنفايات، كل هذه الأمور يمكن أن يتم البت فيها، ولها مردود أسرع من النفط والغاز، لكن هي بحاجة إلى رئيس جمهورية جديد، وإلى إدارة رئاسية جديدة ونزيهة، تعمل لخدمة الدولة والشعب اللبناني، غير ذلك ستبقى الأمور على ما هي عليه.التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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