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https://sputnikarabic.ae/20230130/ريابكوف-روسيا-ستواصل-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-تبادل-الأسرى-1072855936.html
ريابكوف: روسيا ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى
ريابكوف: روسيا ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T06:29+0000
2023-01-30T06:29+0000
روسيا
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وقال ريابكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "ستواصل روسيا والولايات المتحدة المفاوضات حول تبادل الأسرى، لكن من غير المرجح أن تكون هناك خيارات واقعية للتبادل وفقًا لصيغة "الكل مقابل الكل".وتابع ريابكوف بالقول: "عملية تبادل الأسرى هي مسألة حساسة للغاية تؤثر بشكل مباشر على مصير الأشخاص وهذا أمر مفهوم، لأننا نتحدث عن أولئك الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بسبب إجراءات محددة للغاية، على سبيل المثال، بتهم التجسس وتهريب المخدرات، وإذا كنا نتحدث عن مواطني روسيا في الولايات المتحدة فهم محتجزون لأسباب سياسية أو قضايا جنائية ملفقة عمدا".وأوضح ريابكوف أنه توجد قناة الاتصال مع الأمريكيين، والتي أثبتت فعاليتها عندما تم تبادل كونستانتين ياروشينكو مقابل تريفور ريد، وفيكتور بوت مقابل بريتني جرينير.
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ريابكوف: روسيا ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى

06:29 GMT 30.01.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovech / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovech
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى.
وقال ريابكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "ستواصل روسيا والولايات المتحدة المفاوضات حول تبادل الأسرى، لكن من غير المرجح أن تكون هناك خيارات واقعية للتبادل وفقًا لصيغة "الكل مقابل الكل".
وتابع ريابكوف بالقول: "عملية تبادل الأسرى هي مسألة حساسة للغاية تؤثر بشكل مباشر على مصير الأشخاص وهذا أمر مفهوم، لأننا نتحدث عن أولئك الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بسبب إجراءات محددة للغاية، على سبيل المثال، بتهم التجسس وتهريب المخدرات، وإذا كنا نتحدث عن مواطني روسيا في الولايات المتحدة فهم محتجزون لأسباب سياسية أو قضايا جنائية ملفقة عمدا".

وأضاف ريابكوف: "سأكون صريحا موضوع حساس مثل تبادل الأسرى يجب أن يستمر بصمت ولا ينبغي طرحه علنا بشكل عام حيث تظهر التجربة أنه من الواضح أن هذا لا يساهم في تحقيق نتائج ملموسة".

وأوضح ريابكوف أنه توجد قناة الاتصال مع الأمريكيين، والتي أثبتت فعاليتها عندما تم تبادل كونستانتين ياروشينكو مقابل تريفور ريد، وفيكتور بوت مقابل بريتني جرينير.
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