https://sputnikarabic.ae/20230130/صحيفة-تكشف-حديث-جونسون-الأخير-مع-بوتين-1072867808.html
صحيفة تكشف حديث جونسون الأخير مع بوتين
صحيفة تكشف حديث جونسون الأخير مع بوتين
كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن تفاصيل محادثته الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:10+0000
2023-01-30T09:10+0000
2023-01-30T09:10+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية مقتطفات من الفيلم الوثائقي عن جونسون والذي تحدث في جزء منه عن محادثة حصلت مع الرئيس الروسي بوتين، قال خلالها جونسون إنه "أجرى محادثة طويلة للغاية مع بوتين وهدده بأن الغرب سيفرض عقوبات على روسيا في حال إقدامها على الحرب ضد أوكرانيا".وأضاف جونسون: " سألني بوتين في حال كانت أوكرانيا ستنضم إلى الناتو في أي وما هو الإطار الزمني لهذه الخطوة؟ وقلت حسنًا لا خطط لانضمامها إلى الناتو في المستقبل المنظور".وتابع جونسون بالقول: "قلت لبوتين أنت تدرك ذلك جيدًا ونصحته بعدم إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لأنها ستكون "كارثة كاملة".كما وعد جونسون بأن لندن ستدعم سلطات كييف في حال الحرب الروسية، معتبراً أن فرص كييف بالانضمام إلى الناتو كانت غير مرجحة بسبب مواقف ألمانيا وفرنسا بشأن هذه القضية.وفي وقت سابق، وصف جونسون مفاوضات "مفاوضات النورماندي" بشأن أوكرانيا أنها تقليد دبلوماسي ولا غاية جدية منها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة تكشف حديث جونسون الأخير مع بوتين
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كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن تفاصيل محادثته الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية
مقتطفات من الفيلم الوثائقي عن جونسون والذي تحدث في جزء منه عن محادثة حصلت مع الرئيس الروسي بوتين، قال خلالها جونسون إنه "أجرى محادثة طويلة للغاية مع بوتين وهدده بأن الغرب سيفرض عقوبات على روسيا في حال إقدامها على الحرب ضد أوكرانيا".
وأضاف جونسون: " سألني بوتين في حال كانت أوكرانيا ستنضم إلى الناتو في أي وما هو الإطار الزمني لهذه الخطوة؟ وقلت حسنًا لا خطط لانضمامها إلى الناتو في المستقبل المنظور".
وتابع جونسون بالقول: "قلت لبوتين أنت تدرك ذلك جيدًا ونصحته بعدم إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لأنها ستكون "كارثة كاملة".
كما وعد جونسون بأن لندن ستدعم سلطات كييف في حال الحرب الروسية، معتبراً أن فرص كييف بالانضمام إلى الناتو كانت غير مرجحة بسبب مواقف ألمانيا وفرنسا بشأن هذه القضية.
وفي وقت سابق، وصف جونسون مفاوضات "مفاوضات النورماندي" بشأن أوكرانيا أنها تقليد دبلوماسي ولا غاية جدية منها.