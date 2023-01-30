https://sputnikarabic.ae/20230130/كيف-وصلت-الأسلحة-الأمريكية-المتروكة-في-أفغانستان-إلى-كشمير-1072884981.html

تقرير: أسلحة تركتها أمريكا في أفغانستان تظهر في أيدي مسلحين بإقليم كشمير

تقرير: أسلحة تركتها أمريكا في أفغانستان تظهر في أيدي مسلحين بإقليم كشمير

ظهرت أسلحة أمريكية، تركتها القوات الأمريكية عند هروبها من أفغانستان، في أيدي مسلحين بإقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، وفقا لمسؤولين أمنيين. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T15:22+0000

2023-01-30T15:22+0000

2023-01-30T15:22+0000

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وقال المسؤولون إن مصدر هذه الأسلحة التي وقعت في أيدي المسلحين، هو حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا)، حيث استحوذوا عليها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.ومن الأسلحة الأمريكية التي وجدت لدى المسلحين، بنادق هجومية من طراز M4، وبنادق M16 وغيرها من الأسلحة الأمريكية.وحذرت الشبكة من أن ظهور تلك الأسلحة في أيدي المسلحين بإقليم كشمير، قد يكون مجرد بداية رحلة عالمية طويلة، ستنتشر خلالها هذه الأسلحة في أيادي الجماعات المسلحة في دول مختلفة.تركت الولايات المتحدة الأمريكية عتادا عسكريا ضخما إثر انهيار الجيش الأفغاني الذي أنفقت عليه نحو 83 مليار دولار وسيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم، وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.وانسحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان في الـ 30 من أغسطس/ آب الماضي، بعدما أعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على حكم البلاد في 15 أغسطس، بينما انهار الجيش الأفغاني بصورة مفاجئة رغم أنه كان يصنف في المرتبة رقم 75 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وبعدما أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية على تسليحه وتدريبه نحو 83 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20210909/كيف-تستفيد-إيران-من-الأسلحة-التي-تركتها-أمريكا-في-أفغانستان؟-1050091656.html

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