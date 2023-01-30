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لافروف: عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية ستؤدي إلى عواقب غير سارة
لافروف: عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية ستؤدي إلى عواقب غير سارة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية ستؤدي إلى عواقب غير سارة، وسيتعين حتمًا... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:23+0000
2023-01-30T09:23+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "إن عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية، والتي بدأت مناقشتها علانية في جمهورية كوريا الجنوبية، ستؤدي إلى عواقب غير سارة، وبشكل خاص يجب أن تؤخذ هذه الخطوة في الاعتبار في التخطيط الدفاعي لروسيا والصين كذلك".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده مستعدة "لإدخال تعديلات على وجودها العسكري في شبه الجزيرة الكورية إذا استدعت الضرورة".وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، بارك جين: "نحن متيقظون وواعون لما تخطط له كوريا الشمالية، وننسق بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء من أجل الرد سريعا في حال مضت كوريا الشمالية في اختباراتها النووية".وأضاف بلينكن: "نحن مستعدون لإدخال تعديلات قصيرة وطويلة المدى على وضعنا العسكري (في شبه الجزيرة الكورية) إذا استدعت الضرورة".
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لافروف: عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية ستؤدي إلى عواقب غير سارة

09:23 GMT 30.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية ستؤدي إلى عواقب غير سارة، وسيتعين حتمًا أخذ هذه الخطوة من جانب روسيا في الاعتبار في تخطيطها الدفاعي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "إن عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية، والتي بدأت مناقشتها علانية في جمهورية كوريا الجنوبية، ستؤدي إلى عواقب غير سارة، وبشكل خاص يجب أن تؤخذ هذه الخطوة في الاعتبار في التخطيط الدفاعي لروسيا والصين كذلك".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده مستعدة "لإدخال تعديلات على وجودها العسكري في شبه الجزيرة الكورية إذا استدعت الضرورة".
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، بارك جين: "نحن متيقظون وواعون لما تخطط له كوريا الشمالية، وننسق بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء من أجل الرد سريعا في حال مضت كوريا الشمالية في اختباراتها النووية".
وأضاف بلينكن: "نحن مستعدون لإدخال تعديلات قصيرة وطويلة المدى على وضعنا العسكري (في شبه الجزيرة الكورية) إذا استدعت الضرورة".
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