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واشنطن تصدر تحذيرا جديدا من هجمات إرهابية محتملة في تركيا
واشنطن تصدر تحذيرا جديدا من هجمات إرهابية محتملة في تركيا
حذرت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الاثنين، الأمريكيين من احتمال شن هجمات على الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في إسطنبول في ثاني إخطار من... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T08:13+0000
2023-01-30T08:13+0000
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وقالت السفارة الأمريكية إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة من قبل الإرهابيين" يمكن أن تحدث في المناطق التي يرتادها الغربيون، وخاصة أحياء بيوغلو وغالاتا وتقسيم والاستقلال، في المدينة.وأضافت أن السلطات التركية تحقق في الأمر.وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يوم الجمعة، تنبيهات أمنية بشأن هجمات انتقامية محتملة ضد أماكن العبادة، في أعقاب حوادث منفصلة تم فيها إحراق المصحف في السويد وهولندا والدنمارك.وردا على ذلك، حذرت تركيا مواطنيها، السبت، من "احتمال وقوع هجمات عنصرية تنذر برهاب الإسلام وكراهية الأجانب" في الولايات المتحدة وأوروبا.أشارت وزارة الخارجية التركية إلى التصعيد في "المستويات الخطيرة" للأعمال المعادية للمسلمين وكراهية الأجانب والعنصرية، بما في ذلك الدعاية المناهضة لتركيا من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20230128/تركيا-تصدر-تحذير-سفر-للولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1072824539.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تصدر تحذيرا جديدا من هجمات إرهابية محتملة في تركيا

08:13 GMT 30.01.2023
© AP Photo / Francisco Secoانفجار إرهابي في شارع إستقلال في إسطنبول، تركيا
انفجار إرهابي في شارع إستقلال في إسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
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حذرت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الاثنين، الأمريكيين من احتمال شن هجمات على الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في إسطنبول في ثاني إخطار من نوعه خلال أربعة أيام بعد حوادث حرق المصحف في أوروبا.
وقالت السفارة الأمريكية إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة من قبل الإرهابيين" يمكن أن تحدث في المناطق التي يرتادها الغربيون، وخاصة أحياء بيوغلو وغالاتا وتقسيم والاستقلال، في المدينة.
وأضافت أن السلطات التركية تحقق في الأمر.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
تركيا تصدر تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
28 يناير, 21:27 GMT
وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يوم الجمعة، تنبيهات أمنية بشأن هجمات انتقامية محتملة ضد أماكن العبادة، في أعقاب حوادث منفصلة تم فيها إحراق المصحف في السويد وهولندا والدنمارك.
وردا على ذلك، حذرت تركيا مواطنيها، السبت، من "احتمال وقوع هجمات عنصرية تنذر برهاب الإسلام وكراهية الأجانب" في الولايات المتحدة وأوروبا.
أشارت وزارة الخارجية التركية إلى التصعيد في "المستويات الخطيرة" للأعمال المعادية للمسلمين وكراهية الأجانب والعنصرية، بما في ذلك الدعاية المناهضة لتركيا من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
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