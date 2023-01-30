https://sputnikarabic.ae/20230130/واشنطن-تصدر-تحذيرا-جديدا-من-هجمات-إرهابية-محتملة-في-تركيا-1072861225.html
واشنطن تصدر تحذيرا جديدا من هجمات إرهابية محتملة في تركيا
واشنطن تصدر تحذيرا جديدا من هجمات إرهابية محتملة في تركيا
حذرت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الاثنين، الأمريكيين من احتمال شن هجمات على الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في إسطنبول في ثاني إخطار من... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T08:13+0000
2023-01-30T08:13+0000
2023-01-30T08:13+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070187242_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_50180495d777c591e3153fcc5a6a4205.jpg
وقالت السفارة الأمريكية إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة من قبل الإرهابيين" يمكن أن تحدث في المناطق التي يرتادها الغربيون، وخاصة أحياء بيوغلو وغالاتا وتقسيم والاستقلال، في المدينة.وأضافت أن السلطات التركية تحقق في الأمر.وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يوم الجمعة، تنبيهات أمنية بشأن هجمات انتقامية محتملة ضد أماكن العبادة، في أعقاب حوادث منفصلة تم فيها إحراق المصحف في السويد وهولندا والدنمارك.وردا على ذلك، حذرت تركيا مواطنيها، السبت، من "احتمال وقوع هجمات عنصرية تنذر برهاب الإسلام وكراهية الأجانب" في الولايات المتحدة وأوروبا.أشارت وزارة الخارجية التركية إلى التصعيد في "المستويات الخطيرة" للأعمال المعادية للمسلمين وكراهية الأجانب والعنصرية، بما في ذلك الدعاية المناهضة لتركيا من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20230128/تركيا-تصدر-تحذير-سفر-للولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1072824539.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070187242_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_f4c89ec1a755484ad51dc367f458dded.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تصدر تحذيرا جديدا من هجمات إرهابية محتملة في تركيا
تابعنا عبر
حذرت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الاثنين، الأمريكيين من احتمال شن هجمات على الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في إسطنبول في ثاني إخطار من نوعه خلال أربعة أيام بعد حوادث حرق المصحف في أوروبا.
وقالت السفارة الأمريكية
إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة من قبل الإرهابيين" يمكن أن تحدث في المناطق التي يرتادها الغربيون، وخاصة أحياء بيوغلو وغالاتا وتقسيم والاستقلال، في المدينة.
وأضافت أن السلطات التركية تحقق في الأمر.
وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يوم الجمعة، تنبيهات أمنية بشأن هجمات انتقامية محتملة ضد أماكن العبادة، في أعقاب حوادث منفصلة تم فيها إحراق المصحف في السويد وهولندا والدنمارك.
وردا على ذلك، حذرت تركيا
مواطنيها، السبت، من "احتمال وقوع هجمات عنصرية تنذر برهاب الإسلام وكراهية الأجانب" في الولايات المتحدة وأوروبا.
أشارت وزارة الخارجية التركية إلى التصعيد في "المستويات الخطيرة" للأعمال المعادية للمسلمين وكراهية الأجانب والعنصرية، بما في ذلك الدعاية المناهضة لتركيا من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.