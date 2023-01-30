https://sputnikarabic.ae/20230130/وصول-السفيرة-الأمريكية-الجديدة-لدى-موسكو-إلى-مبنى-الخارجية-الروسية-لتقديم-أوراق-اعتمادها-1072874746.html
وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو إلى مبنى الخارجية الروسية لتقديم أوراق اعتمادها
وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو إلى مبنى الخارجية الروسية لتقديم أوراق اعتمادها
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، بوصول السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، لتقديم أوراق اعتمادها. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:12+0000
2023-01-30T11:12+0000
2023-01-30T11:27+0000
روسيا
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وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة وصول السفيرة الأمريكية إلى المكان وسط تجمعات مناهضة نظمها مواطنون روس ضد الدبلوماسية رفعوا خلالها يافطات منددة بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية والدعم المباشر لأوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو إلى مبنى الخارجية الروسية لتقديم أوراق اعتمادها
11:12 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، بوصول السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، لتقديم أوراق اعتمادها.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة وصول السفيرة الأمريكية إلى المكان وسط تجمعات مناهضة نظمها مواطنون روس ضد الدبلوماسية رفعوا خلالها يافطات منددة بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية والدعم المباشر لأوكرانيا.