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https://sputnikarabic.ae/20230130/وصول-السفيرة-الأمريكية-الجديدة-لدى-موسكو-إلى-مبنى-الخارجية-الروسية-لتقديم-أوراق-اعتمادها-1072874746.html
وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو إلى مبنى الخارجية الروسية لتقديم أوراق اعتمادها
وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو إلى مبنى الخارجية الروسية لتقديم أوراق اعتمادها
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، بوصول السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، لتقديم أوراق اعتمادها. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:12+0000
2023-01-30T11:27+0000
روسيا
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وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة وصول السفيرة الأمريكية إلى المكان وسط تجمعات مناهضة نظمها مواطنون روس ضد الدبلوماسية رفعوا خلالها يافطات منددة بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية والدعم المباشر لأوكرانيا.
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وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو إلى مبنى الخارجية الروسية لتقديم أوراق اعتمادها

11:12 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 30.01.2023)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، بوصول السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، لتقديم أوراق اعتمادها.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة وصول السفيرة الأمريكية إلى المكان وسط تجمعات مناهضة نظمها مواطنون روس ضد الدبلوماسية رفعوا خلالها يافطات منددة بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية والدعم المباشر لأوكرانيا.
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