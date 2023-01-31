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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/القوات-الأوكرانية-تنسحب-من-خط-الدفاع-الأول-في-زابوروجيه-1072909169.html
القوات الأوكرانية تنسحب من خط الدفاع الأول في زابوروجيه
القوات الأوكرانية تنسحب من خط الدفاع الأول في زابوروجيه
صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، بأن الجيش الأوكراني ترك خط الدفاع الأول في مقاطعة زابوروجيه وتراجع إلى... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T09:47+0000
2023-01-31T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول في كل مكان تقريبًا وانتقلت إلى مواقع جاهزة على الخطين الثاني والثالث".وبحسب السياسي، فإن خطط القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم في زابوروجيه "أحبطت منذ فترة".وأضاف روغوف: "لقد حرر جيشنا خطوطًا جديدة. لقد سيطر عليها ولديه الآن موقع تكتيكي واستراتيجي على جبهة زابوروجيه. تمكن جيشنا من التحرير والسيطرة على تسع مناطق سكنية".
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تنسحب من خط الدفاع الأول في زابوروجيه

09:47 GMT 31.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik
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صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، بأن الجيش الأوكراني ترك خط الدفاع الأول في مقاطعة زابوروجيه وتراجع إلى مواقع معدة مسبقًا.
وقال لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول في كل مكان تقريبًا وانتقلت إلى مواقع جاهزة على الخطين الثاني والثالث".
وبحسب السياسي، فإن خطط القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم في زابوروجيه "أحبطت منذ فترة".
وأضاف روغوف: "لقد حرر جيشنا خطوطًا جديدة. لقد سيطر عليها ولديه الآن موقع تكتيكي واستراتيجي على جبهة زابوروجيه. تمكن جيشنا من التحرير والسيطرة على تسع مناطق سكنية".
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Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
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