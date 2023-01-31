https://sputnikarabic.ae/20230131/بايدن-يلتقي-مع-الرئيس-البرازيلي-الجديد-في-10-فبراير-1072936007.html
بايدن يلتقي مع الرئيس البرازيلي الجديد في 10 فبراير
بايدن يلتقي مع الرئيس البرازيلي الجديد في 10 فبراير
سيجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثات مع نظيره البرازيلي لويس ايناسو لولا دا سيلفا بتاريخ 10 شباط/ فبراير. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T22:51+0000
2023-01-31T22:51+0000
2023-01-31T22:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "يرجب بايدن بلولا دا سيلفا في البيت الأبيض يوم الجمعة، 10 شباط\فبراير".وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له، ودعاه إلى زيارة واشنطن لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا.يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
بايدن يلتقي مع الرئيس البرازيلي الجديد في 10 فبراير
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سيجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثات مع نظيره البرازيلي لويس ايناسو لولا دا سيلفا بتاريخ 10 شباط/ فبراير.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "يرجب بايدن بلولا دا سيلفا في البيت الأبيض يوم الجمعة، 10 شباط\فبراير".
وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له، ودعاه إلى زيارة واشنطن لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا.
يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس
إيناسيو لولا دا سيلفا.