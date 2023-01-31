https://sputnikarabic.ae/20230131/بوتين-والرئيس-الجزائري-يؤكدان-استعدادهما-للعمل-في-أسواق-الطاقة-العالمية-1072920218.html
بوتين والرئيس الجزائري يؤكدان استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية
بوتين والرئيس الجزائري يؤكدان استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، محادثة هاتفية، حيث أكد الزعيمان استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية و"أوبك+"، وفي إطار... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T13:49+0000
2023-01-31T13:49+0000
2023-01-31T14:19+0000
روسيا
أوبك
فلاديمير بوتين
الرئيس الجزائري
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موسكو- سبوتنيك. وذكر الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون... كما أكدوا استعدادهم لمزيد من العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك وفي صيغة "أوبك+"، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.وأكد الرئيسان أن التعاون القائم على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل مستمر في التطور باطراد "أعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستمرار تطور التعاون الروسي الجزائري القائم على تقاليد الصداقة الراسخة والاحترام المتبادل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أوبك, فلاديمير بوتين, الرئيس الجزائري
روسيا, أوبك, فلاديمير بوتين, الرئيس الجزائري
بوتين والرئيس الجزائري يؤكدان استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية
13:49 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 14:19 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، محادثة هاتفية، حيث أكد الزعيمان استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية و"أوبك+"، وفي إطار منتدى مصدري الغاز.
موسكو- سبوتنيك. وذكر الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون... كما أكدوا استعدادهم لمزيد من العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك وفي صيغة "أوبك+"، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات وإعداد الوثائق الثنائية الهامة.
وأكد الرئيسان أن التعاون القائم على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل مستمر في التطور باطراد "أعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستمرار تطور التعاون الروسي الجزائري القائم على تقاليد الصداقة الراسخة والاحترام المتبادل".