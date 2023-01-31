عربي
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بيسكوف-روسيا-لم-تقدم-أي-مساعدة-عسكرية-إلى-دونباس-قبل-العملية-العسكرية-الخاصة-1072911155.html
بيسكوف: روسيا لم تقدم أي مساعدة عسكرية إلى دونباس قبل العملية العسكرية الخاصة
بيسكوف: روسيا لم تقدم أي مساعدة عسكرية إلى دونباس قبل العملية العسكرية الخاصة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه قبل بدء العملية الخاصة، لم تعرض روسيا على دونباس المساعدة العسكرية، لكنها كانت تراقب عن كثب ما يحدث هناك. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T10:16+0000
2023-01-31T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الأزمة الأوكرانية
عسكرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية المساعدة العسكرية من روسيا إلى دونباس قد نوقشت لمدة ثماني سنوات قبل بدء العملية الخاصة "لا، هذه القضية لم تتم مناقشتها"، مضيفا أن روسيا راقبت عن كثب ما يحدث في أوكرانيا.كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أكدوا أن اتفاقيات مينسك كانت بالنسبة لدولهم واجهة للتحضير لسيناريو عسكري في دونباس.وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، كرر بوروشنكو، ما قاله بالفعل ... نحن نعلم أن بوروشنكو وميركل وهولاند أكدوا أنه بالنسبة لهم، وهذا يعني بالنسبة لأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، أن اتفاقيات مينسك كانت شاشة تمويه لإعداد أوكرانيا لحل مشكلة دونباس بالقوة".
https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-كان-من-المفترض-أن-تتم-إعادة-توحيد-روسيا-ودونباس-في-وقت-سابق-1070543588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, عسكرة
روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, عسكرة

بيسكوف: روسيا لم تقدم أي مساعدة عسكرية إلى دونباس قبل العملية العسكرية الخاصة

10:16 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 31.01.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه قبل بدء العملية الخاصة، لم تعرض روسيا على دونباس المساعدة العسكرية، لكنها كانت تراقب عن كثب ما يحدث هناك.
وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية المساعدة العسكرية من روسيا إلى دونباس قد نوقشت لمدة ثماني سنوات قبل بدء العملية الخاصة "لا، هذه القضية لم تتم مناقشتها"، مضيفا أن روسيا راقبت عن كثب ما يحدث في أوكرانيا.

"رأينا العسكرة الجارية لأوكرانيا. لقد رأينا استعدادات أوكرانيا لاستخدام القوة لمحاولة حل مشكلات دونباس، والتي بطبيعة الحال، كانت ستقضي على وجود اتفاقيات مينسك في ذلك الوقت، والتي غرقت بالفعل في النسيان".

دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أكدوا أن اتفاقيات مينسك كانت بالنسبة لدولهم واجهة للتحضير لسيناريو عسكري في دونباس.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: إعادة التوحيد مع دونباس كان يجب أن تحدث في وقت سابق
25 نوفمبر 2022, 15:26 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، كرر بوروشنكو، ما قاله بالفعل ... نحن نعلم أن بوروشنكو وميركل وهولاند أكدوا أنه بالنسبة لهم، وهذا يعني بالنسبة لأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، أن اتفاقيات مينسك كانت شاشة تمويه لإعداد أوكرانيا لحل مشكلة دونباس بالقوة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала