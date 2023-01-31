https://sputnikarabic.ae/20230131/بيسكوف-روسيا-لم-تقدم-أي-مساعدة-عسكرية-إلى-دونباس-قبل-العملية-العسكرية-الخاصة-1072911155.html

بيسكوف: روسيا لم تقدم أي مساعدة عسكرية إلى دونباس قبل العملية العسكرية الخاصة

بيسكوف: روسيا لم تقدم أي مساعدة عسكرية إلى دونباس قبل العملية العسكرية الخاصة

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه قبل بدء العملية الخاصة، لم تعرض روسيا على دونباس المساعدة العسكرية، لكنها كانت تراقب عن كثب ما يحدث هناك. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T10:16+0000

2023-01-31T10:16+0000

2023-01-31T10:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الأزمة الأوكرانية

عسكرة

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وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية المساعدة العسكرية من روسيا إلى دونباس قد نوقشت لمدة ثماني سنوات قبل بدء العملية الخاصة "لا، هذه القضية لم تتم مناقشتها"، مضيفا أن روسيا راقبت عن كثب ما يحدث في أوكرانيا.كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أكدوا أن اتفاقيات مينسك كانت بالنسبة لدولهم واجهة للتحضير لسيناريو عسكري في دونباس.وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، كرر بوروشنكو، ما قاله بالفعل ... نحن نعلم أن بوروشنكو وميركل وهولاند أكدوا أنه بالنسبة لهم، وهذا يعني بالنسبة لأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، أن اتفاقيات مينسك كانت شاشة تمويه لإعداد أوكرانيا لحل مشكلة دونباس بالقوة".

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روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, عسكرة