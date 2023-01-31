https://sputnikarabic.ae/20230131/بيسكوف-روسيا-لم-تقدم-أي-مساعدة-عسكرية-إلى-دونباس-قبل-العملية-العسكرية-الخاصة-1072911155.html
بيسكوف: روسيا لم تقدم أي مساعدة عسكرية إلى دونباس قبل العملية العسكرية الخاصة
بيسكوف: روسيا لم تقدم أي مساعدة عسكرية إلى دونباس قبل العملية العسكرية الخاصة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه قبل بدء العملية الخاصة، لم تعرض روسيا على دونباس المساعدة العسكرية، لكنها كانت تراقب عن كثب ما يحدث هناك. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T10:16+0000
2023-01-31T10:16+0000
2023-01-31T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الأزمة الأوكرانية
عسكرة
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وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية المساعدة العسكرية من روسيا إلى دونباس قد نوقشت لمدة ثماني سنوات قبل بدء العملية الخاصة "لا، هذه القضية لم تتم مناقشتها"، مضيفا أن روسيا راقبت عن كثب ما يحدث في أوكرانيا.كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أكدوا أن اتفاقيات مينسك كانت بالنسبة لدولهم واجهة للتحضير لسيناريو عسكري في دونباس.وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، كرر بوروشنكو، ما قاله بالفعل ... نحن نعلم أن بوروشنكو وميركل وهولاند أكدوا أنه بالنسبة لهم، وهذا يعني بالنسبة لأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، أن اتفاقيات مينسك كانت شاشة تمويه لإعداد أوكرانيا لحل مشكلة دونباس بالقوة".
https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-كان-من-المفترض-أن-تتم-إعادة-توحيد-روسيا-ودونباس-في-وقت-سابق-1070543588.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, عسكرة
روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, عسكرة
بيسكوف: روسيا لم تقدم أي مساعدة عسكرية إلى دونباس قبل العملية العسكرية الخاصة
10:16 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه قبل بدء العملية الخاصة، لم تعرض روسيا على دونباس المساعدة العسكرية، لكنها كانت تراقب عن كثب ما يحدث هناك.
وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية المساعدة العسكرية من روسيا إلى دونباس قد نوقشت لمدة ثماني سنوات قبل بدء العملية الخاصة "لا، هذه القضية لم تتم مناقشتها"، مضيفا أن روسيا راقبت عن كثب ما يحدث في أوكرانيا.
"رأينا العسكرة الجارية لأوكرانيا. لقد رأينا استعدادات أوكرانيا لاستخدام القوة لمحاولة حل مشكلات دونباس، والتي بطبيعة الحال، كانت ستقضي على وجود اتفاقيات مينسك في ذلك الوقت، والتي غرقت بالفعل في النسيان".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أكدوا أن اتفاقيات مينسك كانت بالنسبة لدولهم واجهة للتحضير لسيناريو عسكري في دونباس.
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وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، كرر بوروشنكو، ما قاله بالفعل ... نحن نعلم أن بوروشنكو وميركل وهولاند أكدوا أنه بالنسبة لهم، وهذا يعني بالنسبة لأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، أن اتفاقيات مينسك كانت شاشة تمويه لإعداد أوكرانيا لحل مشكلة دونباس بالقوة".