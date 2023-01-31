https://sputnikarabic.ae/20230131/حفيد-ديغول-يحذر-من-نشوب-حرب-عالمية-بسبب-توريد-دبابات-غربية-إلى-كييف-1072905479.html
حفيد ديغول يحذر من نشوب حرب عالمية بسبب توريد دبابات غربية إلى كييف
حفيد ديغول يحذر من نشوب حرب عالمية بسبب توريد دبابات غربية إلى كييف
صرح بيير ديغول، حفيد الرئيس الفرنسي الأسبق، الجنرال شارل ديغول، بأنه بعد توريد الدبابات، قد تحصل كييف على أسلحة أقوى، مشيرًا إلى أن تسليح الدول الغربية... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T08:26+0000
2023-01-31T08:26+0000
2023-01-31T08:26+0000
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وقال بيير ديغول خلال المائدة المستديرة "ذاكرة الحرب العالمية الثانية في روسيا وفرنسا. في الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد"، التي نظمتها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، "لسوء الحظ، سيؤدي هذا القرار إلى إمداد المزيد من الأسلحة الأكثر قوة، وأسلحة ذات مدى أكبر من أي وقت مضى. ولسوء الحظ، سيزيد من خطر نشوب صراع نووي. هذه هي الهاوية التي نقف على شفتها".ووفقا له، فإن لروسيا وفرنسا تاريخ مشترك وقوي، على الرغم من تضارب المصالح بين الحين والآخر وحقيقة أن باريس أصبحت غير ودية تجاه موسكو. وأشار إلى أن التاريخ المشترك يمكن أن يلقي بظلاله على تضارب المصالح.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, السلام, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
العالم, السلام, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
حفيد ديغول يحذر من نشوب حرب عالمية بسبب توريد دبابات غربية إلى كييف
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صرح بيير ديغول، حفيد الرئيس الفرنسي الأسبق، الجنرال شارل ديغول، بأنه بعد توريد الدبابات، قد تحصل كييف على أسلحة أقوى، مشيرًا إلى أن تسليح الدول الغربية لأوكرانيا يزيد من مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة.
وقال بيير ديغول خلال المائدة المستديرة "ذاكرة الحرب العالمية الثانية في روسيا وفرنسا. في الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد"، التي نظمتها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، "لسوء الحظ، سيؤدي هذا القرار إلى إمداد المزيد من الأسلحة الأكثر قوة، وأسلحة ذات مدى أكبر من أي وقت مضى. ولسوء الحظ، سيزيد من خطر نشوب صراع نووي. هذه هي الهاوية التي نقف على شفتها".
وأشار إلى أن الوقت قد حان لصنع السلام و"إعادة الأمريكيين إلى جادة الصواب" في هذا الصراع، وكذلك لتحقيق سلام دائم مع روسيا، مضيفًا: "لقد حان الوقت لكي تتذكر فرنسا ورئيسها أنهم أمة مستقلة عظيمة وأن يلعبوا الدور الذي يقومون به بالفعل. يجب تقديم ضمانات جادة لروسيا".
ووفقا له، فإن لروسيا وفرنسا تاريخ مشترك وقوي، على الرغم من تضارب المصالح بين الحين والآخر وحقيقة أن باريس أصبحت غير ودية تجاه موسكو. وأشار إلى أن التاريخ المشترك يمكن أن يلقي بظلاله على تضارب المصالح.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.