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https://sputnikarabic.ae/20230131/ريابكوف-يناقش-قضايا-الحد-من-التسلح-مع-السفيرة-الأمريكية-1072911480.html
ريابكوف يناقش قضايا الحد من التسلح مع السفيرة الأمريكية
ريابكوف يناقش قضايا الحد من التسلح مع السفيرة الأمريكية
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية لين تريسي، نوقشت خلاله قضايا الحد من... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T10:19+0000
2023-01-31T10:19+0000
روسيا
سيرغي ريابكوف
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وقالت وزارة الخارجية في بيان: "في 31 كانون الثاني/يناير، التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بالسفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي. وخلال المحادثة، تمت مناقشة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالحد من التسلح".وهذا هو ثاني لقاء بين ريابكوف وتريسي منذ بداية الأسبوع. ويوم أمس، سلمت تريسي نسخاً من أوراق اعتمادها إلى ريابكوف.
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روسيا, سيرغي ريابكوف
روسيا, سيرغي ريابكوف

ريابكوف يناقش قضايا الحد من التسلح مع السفيرة الأمريكية

10:19 GMT 31.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية لين تريسي، نوقشت خلاله قضايا الحد من التسلح.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "في 31 كانون الثاني/يناير، التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بالسفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي. وخلال المحادثة، تمت مناقشة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالحد من التسلح".

وهذا هو ثاني لقاء بين ريابكوف وتريسي منذ بداية الأسبوع. ويوم أمس، سلمت تريسي نسخاً من أوراق اعتمادها إلى ريابكوف.
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