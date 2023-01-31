https://sputnikarabic.ae/20230131/كييف-تكشف-عن-خطط-إعادة-تجهيز-الطيران-1072909015.html
كييف تكشف عن خطط إعادة تجهيز الطيران
كييف تكشف عن خطط إعادة تجهيز الطيران
وصف ممثل قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، مقاتلة "إف-16" متعددة الوظائف من الجيل الرابع بأنها "المرشح الأكثر ترجيحًا" لإعادة تسليح الطيران العسكري... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T09:32+0000
2023-01-31T09:32+0000
2023-01-31T09:32+0000
أخبار أوكرانيا
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رصد عسكري
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وقال لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا": "حاليًا، الطائرة إف-16 هي المرشح الأكثر ترجيحًا لاستبدال الطائرة السوفيتية القديمة، لأن هناك أسبابًا موضوعية معينة لذلك. وهذا ليس قرارًا فرديًا، حيث تجري مشاورات مستمرة مع الشركاء".ووفقا له، في المرحلة الأولى من إعادة التسلح، تحتاج أوكرانيا إلى تدريب طاقم الطيران ومهندسي الطيران والبنية التحتية للمطارات.وأضاف إغنات "التالية - تشكيل ألوية الطيران - ما يصل إلى خمسة، كل منها يمكن أن يضم ما يصل إلى 3 أسراب (عادة ما يكون من 12 إلى 24 طائرة). وبالتالي، فإننا نحتاج إلى حوالي 200 طائرة جديدة".وفقًا لممثل قيادة القوات الجوية الأوكرانية، تحتاج البلاد إلى "إعادة تسليح كاملة واستبدال المعدات السوفيتية القديمة".وأشار إغنات إلى أن القوات الجوية الأوكرانية لديها حاليا 11 لواء (لواء تدريب و3 نقل، ولواء هجوم ولواء قاذفات و5 ألوية مقاتلات). تم تشغيل أحدث طائرة "سو-27" في عام 1991.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
كييف تكشف عن خطط إعادة تجهيز الطيران
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وصف ممثل قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، مقاتلة "إف-16" متعددة الوظائف من الجيل الرابع بأنها "المرشح الأكثر ترجيحًا" لإعادة تسليح الطيران العسكري في البلاد، والذي يحتاج إلى حوالي 200 طائرة، وهناك "مشاورات مستمرة مع الشركاء".
وقال لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا": "حاليًا، الطائرة إف-16 هي المرشح الأكثر ترجيحًا لاستبدال الطائرة السوفيتية القديمة، لأن هناك أسبابًا موضوعية معينة لذلك. وهذا ليس قرارًا فرديًا، حيث تجري مشاورات مستمرة مع الشركاء".
ووفقا له، في المرحلة الأولى من إعادة التسلح
، تحتاج أوكرانيا إلى تدريب طاقم الطيران ومهندسي الطيران والبنية التحتية للمطارات.
وأضاف إغنات "التالية - تشكيل ألوية الطيران - ما يصل إلى خمسة، كل منها يمكن أن يضم ما يصل إلى 3 أسراب (عادة ما يكون من 12 إلى 24 طائرة). وبالتالي، فإننا نحتاج إلى حوالي 200 طائرة جديدة".
وفقًا لممثل قيادة القوات الجوية الأوكرانية، تحتاج البلاد إلى "إعادة تسليح كاملة واستبدال المعدات السوفيتية القديمة".
وأشار إغنات إلى أن القوات الجوية الأوكرانية لديها حاليا 11 لواء (لواء تدريب و3 نقل، ولواء هجوم ولواء قاذفات و5 ألوية مقاتلات). تم تشغيل أحدث طائرة "سو-27" في عام 1991.