https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-التوصل-إلى-اتفاق-حول-مشاركة-إيران-في-الاتصالات-بين-روسيا-وتركيا-وسوريا-1072916546.html
لافروف: التوصل إلى اتفاق حول مشاركة إيران في الاتصالات بين روسيا وتركيا وسوريا
لافروف: التوصل إلى اتفاق حول مشاركة إيران في الاتصالات بين روسيا وتركيا وسوريا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق حول مشاركة إيران في اتصالات ثلاثية بين روسيا، وتركيا، وسوريا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T12:27+0000
2023-01-31T12:27+0000
2023-01-31T12:27+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري، إنه تم التوصل الآن إلى اتفاق من حيث المبدأ على مشاركة إيران في هذا العمل.وأشار لافروف إلى أنه من المنطقي أن ترافق روسيا وإيران المزيد من الاتصالات لتعزيز تطبيع العلاقات السورية التركية، أما بالنسبة للتوقيت، والأشكال المحددة للمشاركة، سواء كان على مستوى الجيش، أو على مستوى الدبلوماسيين، فيتم العمل على هذا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: التوصل إلى اتفاق حول مشاركة إيران في الاتصالات بين روسيا وتركيا وسوريا
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق حول مشاركة إيران في اتصالات ثلاثية بين روسيا، وتركيا، وسوريا.
وأكد لافروف أن روسيا تدعم اهتمام أنقرة بتطبيع العلاقات مع دمشق، وستطور العمل في هذا الاتجاه.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري، إنه تم التوصل الآن إلى اتفاق من حيث المبدأ على مشاركة إيران في هذا العمل.
وأشار لافروف إلى أنه من المنطقي أن ترافق روسيا وإيران المزيد من الاتصالات لتعزيز تطبيع العلاقات السورية التركية، أما بالنسبة للتوقيت، والأشكال المحددة للمشاركة، سواء كان على مستوى الجيش، أو على مستوى الدبلوماسيين، فيتم العمل على هذا.