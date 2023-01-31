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https://sputnikarabic.ae/20230131/مظاهرة-حاشدة-ضد-توريد-الدبابات-لأوكرانيا-في-نورنبرغ-الألمانية-1072916322.html
مظاهرة حاشدة ضد توريد الدبابات لأوكرانيا في نورنبرغ الألمانية
مظاهرة حاشدة ضد توريد الدبابات لأوكرانيا في نورنبرغ الألمانية
نظمت مسيرة ضخمة ضد إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في مدينة نورنبرغ الألمانية يوم 31 يناير/ كانون الثاني. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T12:24+0000
2023-01-31T12:24+0000
أخبار ألمانيا
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وخرج المتظاهرون بلافتات كتب عليها "نحن - الخط الأحمر!". وكانت المسيرة مصحوبة بقرع الطبول، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية.في 28 يناير، قال رئيس مركز تمثيل جمهورية دونيتسك في بلجيكا، كريس رومان، إن وضع ألمانيا الاقتصادي سيزيد تدهوره من خلال تزويد أوكرانيا بالدبابات وستفقد روسيا كشريك تجاري. في الوقت نفسه، أشار إلى أن عدد الألمان الذين يدعمون أوكرانيا يتناقص.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية في الدول الأخرى إلى أوكرانيا. تخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لتوفير دفعة من 14 "ليوبارد 2" نوع A6 من مخزون الجيش الألماني.كما أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال مجمع كتيبة - 31 وحدة - إلى أوكرانيا من دبابات "أبرامز" الحديثة من إنتاجها. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن تسليم أبرامز سيستغرق "عدة أشهر".
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أخبار ألمانيا, العالم
أخبار ألمانيا, العالم

مظاهرة حاشدة ضد توريد الدبابات لأوكرانيا في نورنبرغ الألمانية

12:24 GMT 31.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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نظمت مسيرة ضخمة ضد إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في مدينة نورنبرغ الألمانية يوم 31 يناير/ كانون الثاني.
وخرج المتظاهرون بلافتات كتب عليها "نحن - الخط الأحمر!". وكانت المسيرة مصحوبة بقرع الطبول، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية.
في 28 يناير، قال رئيس مركز تمثيل جمهورية دونيتسك في بلجيكا، كريس رومان، إن وضع ألمانيا الاقتصادي سيزيد تدهوره من خلال تزويد أوكرانيا بالدبابات وستفقد روسيا كشريك تجاري. في الوقت نفسه، أشار إلى أن عدد الألمان الذين يدعمون أوكرانيا يتناقص.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية في الدول الأخرى إلى أوكرانيا. تخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لتوفير دفعة من 14 "ليوبارد 2" نوع A6 من مخزون الجيش الألماني.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال مجمع كتيبة - 31 وحدة - إلى أوكرانيا من دبابات "أبرامز" الحديثة من إنتاجها. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن تسليم أبرامز سيستغرق "عدة أشهر".
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