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ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس المقبل
ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس المقبل
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، الخميس المقبل. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T18:29+0000
2023-01-31T18:29+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، يأتي اللقاء ضمن زيارة الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا للوكالة، سيجري الجانبان مباحثات حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات.كما سيناقش الطرفان أيضا المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلا عن تبعات الأزمة في أوكرانيا.
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي

ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس المقبل

18:29 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / YOUSEF ALLANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / YOUSEF ALLAN
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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، الخميس المقبل.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، يأتي اللقاء ضمن زيارة الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للوكالة، سيجري الجانبان مباحثات حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات.
كما سيناقش الطرفان أيضا المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلا عن تبعات الأزمة في أوكرانيا.
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