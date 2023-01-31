https://sputnikarabic.ae/20230131/ملك-الأردن-يلتقي-بايدن-في-واشنطن-الخميس-المقبل-1072930645.html
ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس المقبل
ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس المقبل
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، الخميس المقبل. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T18:29+0000
2023-01-31T18:29+0000
2023-01-31T18:29+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062203551_0:0:1725:970_1920x0_80_0_0_5eec7601b8379570d878eb988af06651.jpg
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، يأتي اللقاء ضمن زيارة الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا للوكالة، سيجري الجانبان مباحثات حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات.كما سيناقش الطرفان أيضا المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلا عن تبعات الأزمة في أوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062203551_68:0:1599:1148_1920x0_80_0_0_8fa187dccd6ed02dc0fec601a166f2bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي
ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس المقبل
تابعنا عبر
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، الخميس المقبل.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، يأتي اللقاء ضمن زيارة الملك عبد الله
إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للوكالة، سيجري الجانبان مباحثات حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة
من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات.
كما سيناقش الطرفان أيضا المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلا عن تبعات الأزمة في أوكرانيا.