عربي
https://sputnikarabic.ae/20230131/500-ألف-شخص-يتظاهرون-في-باريس-ضد-إصلاح-نظام-التقاعد-1072927789.html
500 ألف شخص يتظاهرون في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد
500 ألف شخص يتظاهرون في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد
أعلن الاتحاد العام للعمال في فرنسا أن نصف مليون شخص تظاهروا، اليوم الثلاثاء في باريس وحدها، ضمن تجمعات وإضرابات على مستوى البلاد، معارضة لمشروع إصلاح نظام... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T16:56+0000
2023-01-31T16:56+0000
أخبار فرنسا
وقفة احتجاجية
أخبار باريس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0c/1058459214_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_37c2bb6b33dca63a999e1a06364d40f6.jpg
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن عدد المتظاهرين اليوم البالغ 500 ألف، أعلى من عدد المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر في 19 يناير/ كانون الثاني وهو 400 ألف.لكن وزارة الداخلية قدمت رقما أقل بكثير وهو 80 ألف متظاهر.وقال مصدر في الشرطة إن السلطات تستعد لنزول ما يصل إلى 1.2 مليون متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد، وهو ما قد يتجاوز 1.1 مليون نزلوا للشوارع في 19 يناير.وكانت الحكومة الفرنسية قد تبنت مؤخرا خلال اجتماع لمجلس الوزراء مشروعا مثيرا للجدل يهدف لإصلاح نظام التقاعد.ويتضمن المشروع بندا أساسيا برفع سقف سن الإحالة إلى التقاعد إلى 64 عاما بدلا من السن الحالي وهو 62 عاما.وأكدت الحكومة تصميمها على عدم تقديم أية تنازلات بهذا الشأن.وترفض النقابات العمالية الكبرى بالإجماع وكذلك القسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، إرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230118/فرنسا-إضراب-عام-مرتقب-احتجاجا-على-قانون-التقاعد-الذي-اقترحته-الحكومة-1072412235.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0c/1058459214_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5e4bc4eefbbaa95d20c379aafadbd479.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , وقفة احتجاجية, أخبار باريس
أخبار فرنسا , وقفة احتجاجية, أخبار باريس

500 ألف شخص يتظاهرون في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد

16:56 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMYالشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد "قافلة الحرية" في باريس
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد قافلة الحرية في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY
تابعنا عبرTelegram
أعلن الاتحاد العام للعمال في فرنسا أن نصف مليون شخص تظاهروا، اليوم الثلاثاء في باريس وحدها، ضمن تجمعات وإضرابات على مستوى البلاد، معارضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد المدعوم من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن عدد المتظاهرين اليوم البالغ 500 ألف، أعلى من عدد المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر في 19 يناير/ كانون الثاني وهو 400 ألف.
محطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
فرنسا... إضراب عام مرتقب احتجاجا على قانون التقاعد الذي اقترحته الحكومة
18 يناير, 07:10 GMT
لكن وزارة الداخلية قدمت رقما أقل بكثير وهو 80 ألف متظاهر.
وقال مصدر في الشرطة إن السلطات تستعد لنزول ما يصل إلى 1.2 مليون متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد، وهو ما قد يتجاوز 1.1 مليون نزلوا للشوارع في 19 يناير.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تبنت مؤخرا خلال اجتماع لمجلس الوزراء مشروعا مثيرا للجدل يهدف لإصلاح نظام التقاعد.
ويتضمن المشروع بندا أساسيا برفع سقف سن الإحالة إلى التقاعد إلى 64 عاما بدلا من السن الحالي وهو 62 عاما.
وأكدت الحكومة تصميمها على عدم تقديم أية تنازلات بهذا الشأن.
وترفض النقابات العمالية الكبرى بالإجماع وكذلك القسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، إرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала