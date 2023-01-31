https://sputnikarabic.ae/20230131/500-ألف-شخص-يتظاهرون-في-باريس-ضد-إصلاح-نظام-التقاعد-1072927789.html

500 ألف شخص يتظاهرون في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد

500 ألف شخص يتظاهرون في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد

أعلن الاتحاد العام للعمال في فرنسا أن نصف مليون شخص تظاهروا، اليوم الثلاثاء في باريس وحدها، ضمن تجمعات وإضرابات على مستوى البلاد، معارضة لمشروع إصلاح نظام... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T16:56+0000

2023-01-31T16:56+0000

2023-01-31T16:56+0000

أخبار فرنسا

وقفة احتجاجية

أخبار باريس

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وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن عدد المتظاهرين اليوم البالغ 500 ألف، أعلى من عدد المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر في 19 يناير/ كانون الثاني وهو 400 ألف.لكن وزارة الداخلية قدمت رقما أقل بكثير وهو 80 ألف متظاهر.وقال مصدر في الشرطة إن السلطات تستعد لنزول ما يصل إلى 1.2 مليون متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد، وهو ما قد يتجاوز 1.1 مليون نزلوا للشوارع في 19 يناير.وكانت الحكومة الفرنسية قد تبنت مؤخرا خلال اجتماع لمجلس الوزراء مشروعا مثيرا للجدل يهدف لإصلاح نظام التقاعد.ويتضمن المشروع بندا أساسيا برفع سقف سن الإحالة إلى التقاعد إلى 64 عاما بدلا من السن الحالي وهو 62 عاما.وأكدت الحكومة تصميمها على عدم تقديم أية تنازلات بهذا الشأن.وترفض النقابات العمالية الكبرى بالإجماع وكذلك القسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، إرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20230118/فرنسا-إضراب-عام-مرتقب-احتجاجا-على-قانون-التقاعد-الذي-اقترحته-الحكومة-1072412235.html

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أخبار فرنسا , وقفة احتجاجية, أخبار باريس