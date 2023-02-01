https://sputnikarabic.ae/20230201/إسرائيل-تعلن-التوصل-إلى-علاج-جديد-لسرطان-البنكرياس-لأول-مرة-1072940507.html
إسرائيل تعلن التوصل إلى علاج جديد لسرطان البنكرياس لأول مرة
إسرائيل تعلن التوصل إلى علاج جديد لسرطان البنكرياس لأول مرة
نجح الأطباء في مستشفى ولفسون الطبي في مدينة حولون بإسرائيل، في تنفيذ علاج جديد لسرطان البنكرياس لأول مرة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T07:03+0000
2023-02-01T07:03+0000
2023-02-01T07:03+0000
مجتمع
السرطان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
علوم
أخبار العالم الآن
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103819/11/1038191102_566:0:2278:963_1920x0_80_0_0_405bd7cb6ef724ad8c595df64a414cfb.jpg
وأفادت قناة "I24NEWS" الإسرائيلية، بأن "العلاج تضمن حقن مادة مشعة تسمى Oncosil في مريض تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس"، مشيرة إلى أنه "تمت المصادقة على هذه التقنية المبتكرة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باعتبارها تقنية متقدمة وتم تطبيقها بالفعل على نحو 250 مريضا بالسرطان في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا".ونقلت القناة عن مدير المستشفى الدكتور تومر غرينر، قوله إن"هذا العلاج الفريد يقدم كمية كبيرة ومركزة من الإشعاع مباشرة إلى الورم دون التأثير أو الإضرار بالأعضاء الأخرى".من جانبها، ووفقًا لآخر التطورات الإسرائيلية من شركة EARLY، "يمكن للفئران اكتشاف سرطان الرئة مبكرا من خلال حاسة الشم".وأشارت الشركة إلى أنه "يمكن الكشف عن سرطان الرئة في مرحلة مبكرة جدا، بنسبة نجاح تصل إلى 93%، باستخدام عينات بول من المرضى وحاسة شم الفئران".
https://sputnikarabic.ae/20230123/دراسة-تكشف-رابطا-مخيفا-بين-طول-الشخص-وخطر-الإصابة-بالسرطان-1072602789.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103819/11/1038191102_780:0:2064:963_1920x0_80_0_0_8590406aba53ae341a8bf43e84c12c6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السرطان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, علوم, أخبار العالم الآن, الصحة
السرطان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, علوم, أخبار العالم الآن, الصحة
إسرائيل تعلن التوصل إلى علاج جديد لسرطان البنكرياس لأول مرة
تابعنا عبر
نجح الأطباء في مستشفى ولفسون الطبي في مدينة حولون بإسرائيل، في تنفيذ علاج جديد لسرطان البنكرياس لأول مرة.
وأفادت قناة
"I24NEWS" الإسرائيلية، بأن "العلاج تضمن حقن مادة مشعة تسمى Oncosil في مريض تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس"، مشيرة إلى أنه "تمت المصادقة على هذه التقنية المبتكرة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باعتبارها تقنية متقدمة وتم تطبيقها بالفعل على نحو 250 مريضا بالسرطان في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا".
ونقلت القناة عن مدير المستشفى الدكتور تومر غرينر، قوله إن"هذا العلاج الفريد يقدم كمية كبيرة ومركزة من الإشعاع مباشرة إلى الورم دون التأثير أو الإضرار بالأعضاء الأخرى".
من جانبها، ووفقًا لآخر التطورات الإسرائيلية من شركة EARLY، "يمكن للفئران اكتشاف سرطان الرئة مبكرا من خلال حاسة الشم".
وأشارت الشركة إلى أنه "يمكن الكشف عن سرطان الرئة في مرحلة مبكرة جدا، بنسبة نجاح تصل إلى 93%، باستخدام عينات بول من المرضى وحاسة شم الفئران".