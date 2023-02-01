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https://sputnikarabic.ae/20230201/تركيا-تؤكد-مواصلة-عملياتها-العسكرية-شمالي-سوريا-والعراق-1072992861.html
تركيا تؤكد مواصلة عملياتها العسكرية شمالي سوريا والعراق
تركيا تؤكد مواصلة عملياتها العسكرية شمالي سوريا والعراق
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب بالقرب من حدودها شمالي سوريا والعراق. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:41+0000
2023-02-01T12:41+0000
شمال سوريا
العملية التركية في الشمال السوري
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وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للرئيس التركي إبراهيم قالن، إن أنقرة مستعدة لعملية عسكرية جديدة شمالي سوريا، ومن الممكن أن تبدأ هذه العملية في أية لحظة.ودعت دمشق مرارًا إلى أن وجود القوات التركية في المنطقة الحدودية السورية، التي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية غير قانوني، وطالبت أنقرة بسحب قواتها.ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن أكار، قوله إن "عمليات مكافحة الإرهاب قرب حدود تركيا ستستمر حتى القضاء على آخر مسلح، وينطبق ذلك على شمالي العراق وسوريا، وأن عملية مكافحة الإرهاب متواصلة وبوتيرة متزايدة".وأكد وزير الدفاع التركي أن "الهجمات على الإرهابيين لا تتوقف رغم الصقيع الشديد والثلوج، فمن حين لآخر هناك قذائف أو هجمات، ويجب الرد عليها بحزم، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الخارجية-السوري-اللقاء-بين-الأسد-وأردوغان-يعتمد-على-إزالة-أسباب-الخلاف-1072277238.html
شمال سوريا
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شمال سوريا, العملية التركية في الشمال السوري
شمال سوريا, العملية التركية في الشمال السوري

تركيا تؤكد مواصلة عملياتها العسكرية شمالي سوريا والعراق

12:41 GMT 01.02.2023
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية
قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . Hikmet Durgun
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب بالقرب من حدودها شمالي سوريا والعراق.
وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للرئيس التركي إبراهيم قالن، إن أنقرة مستعدة لعملية عسكرية جديدة شمالي سوريا، ومن الممكن أن تبدأ هذه العملية في أية لحظة.
ودعت دمشق مرارًا إلى أن وجود القوات التركية في المنطقة الحدودية السورية، التي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية غير قانوني، وطالبت أنقرة بسحب قواتها.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
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ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن أكار، قوله إن "عمليات مكافحة الإرهاب قرب حدود تركيا ستستمر حتى القضاء على آخر مسلح، وينطبق ذلك على شمالي العراق وسوريا، وأن عملية مكافحة الإرهاب متواصلة وبوتيرة متزايدة".
وأكد وزير الدفاع التركي أن "الهجمات على الإرهابيين لا تتوقف رغم الصقيع الشديد والثلوج، فمن حين لآخر هناك قذائف أو هجمات، ويجب الرد عليها بحزم، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك".
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