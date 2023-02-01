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https://sputnikarabic.ae/20230201/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لزيادة-دقة-العمليات-الجراحية-1072997864.html
علماء روس يكتشفون طريقة لزيادة دقة العمليات الجراحية
علماء روس يكتشفون طريقة لزيادة دقة العمليات الجراحية
طور المتخصصون في جامعة سامارا الطبية الحكومية مفهوم "غرفة العمليات الذكية" - وهي عبارة عن مجمع من المعدات الجراحية والأنظمة الهندسية مضاف إليها تقنيات رقمية،... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T13:35+0000
2023-02-01T13:36+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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تم تطوير واختبار عدد من منتجات الأجهزة والبرامج المبتكرة التي توفر الوصول إلى أحدث المعلومات حول المريض وحالته لإنشاء "غرفة عمليات ذكية". يتم عرض جميع البيانات على شاشات الجراحين مباشرة أثناء العملية، ثم يتم أرشفتها في نظام معلومات خاص.سيتمكن الأطباء من رؤية خطة العملية، وستقوم الخوارزميات العصبية الخاصة بتحليل ودعم اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الجراحون من إجراء مشاورات بالفيديو مع الزملاء مباشرة أثناء العملية.وأشارت الجامعة إلى أنه من المقرر افتتاح أول "غرفة عمليات ذكية" في عام 2023 في عيادة جامعة سامارا الطبية الحكومية.وقال رئيس جامعة "سامسو" ألكسندر كولسانوف: "إنشاء مفهوم غرفة العمليات الذكية"هو الخطوة التالية نحو طب المستقبل. هذا الحل المبتكر سيبسط عمل الأطباء إلى حد كبير، وآلية العديد من العمليات، ويقلل من مخاطر الأخطاء، وفي النهاية، سيحسن الجودة بشكل كبير من الرعاية الطبية".من المخطط إدخال التحكم في المعدات في "غرفة العمليات الذكية" دون اللمس، ونظام الوصول البيومتري، وأنظمة مراقبة جاهزية المعدات، وتوافر الأدوات، وإمدادات الطاقة غير المنقطعة.من المقرر أن تقوم "أنتين ميد"، الشريك الصناعي لجامعة ولاية سامارا الطبية، بتقديم المعدات، بما في ذلك المعدات الطبية، بالإضافة إلى تقديم مجمع غرف نظيفة.
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يكتشفون طريقة لزيادة دقة العمليات الجراحية

13:35 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 01.02.2023)
CC0 / / عملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
CC0 / /
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طور المتخصصون في جامعة سامارا الطبية الحكومية مفهوم "غرفة العمليات الذكية" - وهي عبارة عن مجمع من المعدات الجراحية والأنظمة الهندسية مضاف إليها تقنيات رقمية، مما يسمح بتقليل أخطاء الجراحين أثناء العمليات، وسيبدأ هذا الابتكار في الظهور.
تم تطوير واختبار عدد من منتجات الأجهزة والبرامج المبتكرة التي توفر الوصول إلى أحدث المعلومات حول المريض وحالته لإنشاء "غرفة عمليات ذكية". يتم عرض جميع البيانات على شاشات الجراحين مباشرة أثناء العملية، ثم يتم أرشفتها في نظام معلومات خاص.
سيتمكن الأطباء من رؤية خطة العملية، وستقوم الخوارزميات العصبية الخاصة بتحليل ودعم اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الجراحون من إجراء مشاورات بالفيديو مع الزملاء مباشرة أثناء العملية.
وأشارت الجامعة إلى أنه من المقرر افتتاح أول "غرفة عمليات ذكية" في عام 2023 في عيادة جامعة سامارا الطبية الحكومية.
وقال رئيس جامعة "سامسو" ألكسندر كولسانوف: "إنشاء مفهوم غرفة العمليات الذكية"هو الخطوة التالية نحو طب المستقبل. هذا الحل المبتكر سيبسط عمل الأطباء إلى حد كبير، وآلية العديد من العمليات، ويقلل من مخاطر الأخطاء، وفي النهاية، سيحسن الجودة بشكل كبير من الرعاية الطبية".
من المخطط إدخال التحكم في المعدات في "غرفة العمليات الذكية" دون اللمس، ونظام الوصول البيومتري، وأنظمة مراقبة جاهزية المعدات، وتوافر الأدوات، وإمدادات الطاقة غير المنقطعة.
من المقرر أن تقوم "أنتين ميد"، الشريك الصناعي لجامعة ولاية سامارا الطبية، بتقديم المعدات، بما في ذلك المعدات الطبية، بالإضافة إلى تقديم مجمع غرف نظيفة.
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