https://sputnikarabic.ae/20230201/نائب-مفتي-روسيا-نثمن-دور-الإمارات-في-نشر-الأخوة-الإنسانية-1072998916.html

نائب مفتي روسيا: نثمن دور الإمارات في نشر الأخوة الإنسانية

نائب مفتي روسيا: نثمن دور الإمارات في نشر الأخوة الإنسانية

نناقش في هذه الحلقة: تقدم روسي ميداني وخلاف غربي على إمدادات الأسلحة لكييف؛ لجنة المتابعة في "أوبك+" تبحث أسواق النفط؛ عباس يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T13:56+0000

2023-02-01T13:56+0000

2023-02-01T13:56+0000

راديو

بلا قيود

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نائب مفتي روسيا: نثمن دور الإمارات في نشر الأخوة الإنسانية نائب مفتي روسيا: نثمن دور الإمارات في نشر الأخوة الإنسانية

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا الاتحادية، فعالية لإحياء الذكرى السنوية لليوم الدولي للأخوة الإنسانية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من فبراير/ شباط ضمن مبادرة قدمتها الإمارات ومصر والبحرين والسعودية.وخلال الكلمة الافتتاحية، قال السفير الإماراتي لدى روسيا الاتحادية، محمد أحمد الجابر:وخلال حديث خاص لـ"بلا قيود"، قال نائب مفتي روسيا سماحة الشيخ روشان عباسوف:وحول التعاون بين روسيا والإمارات في هذا المجال أضاف عباسوف:" يجري العمل على توقيع اتفاقية بين الإمارات وروسيا حول توطيد العلاقة الإنسانية مع المسلمين في الدول العربية وتنظيم معرض للتعريف بعادات وتقاليد المسلمين في روسيا".وعلق عباسوف على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم والاستفزاز الغربي للمسلمين بقوله:خبير: روسيا الأقل تضررا من العقوبات الاقتصاديةسينضم الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في حظر الواردات المنقولة بحراً من الديزل الروسي ومنتجات النفط الأخرى اعتبارا من 5 فبراير/شباط المقبل.فيما أعلنت وكالة بلومبرغ، أنه قد تواجه نيويورك وبعض مناطق الساحل الشرقي للولايات المتحدة نقصا في البنزين هذا الصيف بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا .يقول الخبير النفطي ربيع ياغي، في حديث ل"بلا قيود" بهذا الصدد:وأشار ياغي إلى أن المتضرر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي، والخسارة الكبرى واقعة عليه وعلى الولايات المتحدة، لأن عملية التضخم والركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المحروقات، متوقع أن يستمر في عام 2023 ، وسيكون له تداعيات كبيرة على أوروبا وأمريكا، فيما أن روسيا هلى الأقل تضررا لأنها تعتمد على موارد أخرى غير النفط والغاز.التفاصيل في الملف الصوتي...

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بلا قيود, аудио