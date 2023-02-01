نائب مفتي روسيا: نثمن دور الإمارات في نشر الأخوة الإنسانية
نناقش في هذه الحلقة: تقدم روسي ميداني وخلاف غربي على إمدادات الأسلحة لكييف؛ لجنة المتابعة في "أوبك+" تبحث أسواق النفط؛ عباس يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدم حل الدولتين؛ لافروف يعلن أنه تم الاتفاق على إشراك إيران في عملية التسوية بين تركيا وسوريا؛ سفارة الإمارات في موسكو تحيي ذكرى اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.
نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا الاتحادية، فعالية لإحياء الذكرى السنوية لليوم الدولي للأخوة الإنسانية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من فبراير/ شباط ضمن مبادرة قدمتها الإمارات ومصر والبحرين والسعودية.
وخلال الكلمة الافتتاحية، قال السفير الإماراتي لدى روسيا الاتحادية، محمد أحمد الجابر:
"إنه في ظل التحديات التي يوجهها العالم كله، ينبغي علينا دعم المبادرات التي تشجع التضامن ووحدة الشعوب بروح "الأخوة الإنسانية". نطمح إلى ابراز القيم المشتركة مثل القبول والانفتاح والتعاطف والمحبة تجاه الآخرين. حيث أصبحت دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلام والتعددية الثقافية، من خلال وجود أكثر من 200 جنسية تعيش في وئام وتحافظ على الحق في ممارسة تقاليدهم الدينية. وتستضيف الإمارات عشرات الكنائس المسيحية والمعابد الهندوسية ومعبد السيخ ودير بوذي، وكلها ترحب بالتجمعات متعددة الجنسيات".
وخلال حديث خاص لـ"بلا قيود"، قال نائب مفتي روسيا سماحة الشيخ روشان عباسوف:
"نشكر سفارة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذه الفعالية الهامة، ويجب أن نهتم بشكل أكبر في موضوع التعايش والأخوة بين جميع الأديان، وروسيا لديها تجربة مهمة حيث نظمت احتفالا ضخما بمناسبة مرور 1100 عاما على قبول الإسلام، ولدينا عدد كبير من القوميات والأديان المختلفة، ولكن لم يحدث أبدا عبر تاريخ روسيا كله أن حدثت حرب أو فتنة بسبب الدين، بل ما يميز روسيا هو حفاظها على هذا التعايش السلمي بين الجميع، والإمارات تقوم بدور كبير لتعزيز هذا الموضوع أيضا، و نحن جميعا خلقنا من آدم وحواء، من أب واحد وأم واحدة ، ويجب أن نحب بعضنا البعض ونتعاون في سبيل ذلك، كما جاء في الآية القرآنية الكريمة "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان".
وحول التعاون بين روسيا والإمارات في هذا المجال أضاف عباسوف:" يجري العمل على توقيع اتفاقية بين الإمارات وروسيا حول توطيد العلاقة الإنسانية مع المسلمين في الدول العربية وتنظيم معرض للتعريف بعادات وتقاليد المسلمين في روسيا".
وعلق عباسوف على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم والاستفزاز الغربي للمسلمين بقوله:
"الغرب هو من اخترع الإسلاموفوبيا وشجع عليها ونشرها، واليوم يحرقون نسخة من المصحف الشريف ويستفزون مشاعر الملسمين جميعا، وسفارات الإمارات حول العالم تسعى لتنظيم فعالية عن الأخوة الإنسانية لتعريف العالم بأن الدين الإسلامي ليس راديكاليا بل هو دين سلام".
خبير: روسيا الأقل تضررا من العقوبات الاقتصادية
سينضم الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في حظر الواردات المنقولة بحراً من الديزل الروسي ومنتجات النفط الأخرى اعتبارا من 5 فبراير/شباط المقبل.
فيما أعلنت وكالة بلومبرغ، أنه قد تواجه نيويورك وبعض مناطق الساحل الشرقي للولايات المتحدة نقصا في البنزين هذا الصيف بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا .
يقول الخبير النفطي ربيع ياغي، في حديث ل"بلا قيود" بهذا الصدد:
"قرار الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة، في حظر المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرا، هو جزء لا يتجزأ من الحرب الاقتصادية القائمة حاليا على روسيا، من قبل دول الغرب، غير أن روسيا قد استبقته بفترة طويلة، حيث فتحت أسواقا وطورت صادرتها باتجاه دول اسيا، مما قد يخفف من حجم ضرر العقويات الغربية".
وأشار ياغي إلى أن المتضرر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي، والخسارة الكبرى واقعة عليه وعلى الولايات المتحدة، لأن عملية التضخم والركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المحروقات، متوقع أن يستمر في عام 2023 ، وسيكون له تداعيات كبيرة على أوروبا وأمريكا، فيما أن روسيا هلى الأقل تضررا لأنها تعتمد على موارد أخرى غير النفط والغاز.
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