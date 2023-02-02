https://sputnikarabic.ae/20230202/أوكرانيا-تتلقى-حدا-أدنى-من-التوصيات-حول-عضويتها-في-الاتحاد-الأوروبي-1073039015.html
أوكرانيا تتلقى حدا أدنى من التوصيات حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا تتلقى حدا أدنى من التوصيات حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي
صرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر مشترك بكييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الجانب الأوكراني تلقى تقريرا عن الجزء الثاني من التوضيحات... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:23+0000
2023-02-02T13:23+0000
2023-02-02T13:23+0000
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وقال زيلينسكي خلال خطابه: "أعطتني رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم تقريرًا عن الجزء الثاني من الاستبيان الذي ملأته أوكرانيا عندما ترشحت. ويسعدني جدًا أن التقرير صغير جدًا، وهذه أخبار جيدة! ".وأشار إلى أن هذا التقرير سيصبح أساس عمل المسؤولين الأوكرانيين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل والخطط لاحقًا.وكان المتحدث الرسمي باسم الفوضية الأوروبية، إيريك مامر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصلت إلى كييف على رأس وفد رفيع المستوى يضم 15 عضوا من أعضاء المفوضية.وذكر زيلينسكي في 9 مايو/ أيار أن أوكرانيا قد ملأت الجزء الثاني من الاستبيان للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا, العالم
أوكرانيا تتلقى حدا أدنى من التوصيات حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي
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صرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر مشترك بكييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الجانب الأوكراني تلقى تقريرا عن الجزء الثاني من التوضيحات لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وبحسب قوله، التقرير "صغير"، مما يعني حدا أدنى من التوصيات.
وقال زيلينسكي خلال خطابه: "أعطتني رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم تقريرًا عن الجزء الثاني من الاستبيان الذي ملأته أوكرانيا عندما ترشحت. ويسعدني جدًا أن التقرير صغير جدًا، وهذه أخبار جيدة! ".
وأشار إلى أن هذا التقرير سيصبح أساس عمل المسؤولين الأوكرانيين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل والخطط لاحقًا.
وكان المتحدث الرسمي باسم الفوضية الأوروبية، إيريك مامر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصلت إلى كييف على رأس وفد رفيع المستوى يضم 15 عضوا من أعضاء المفوضية.
وذكر زيلينسكي في 9 مايو/ أيار أن أوكرانيا قد ملأت الجزء الثاني من الاستبيان للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.