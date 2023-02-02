https://sputnikarabic.ae/20230202/إسرائيل-تعلن-مصادرة-32-مليون-دولار-من-عائدات-ضرائب-السلطة-الفلسطينية-1073028948.html
إسرائيل تعلن مصادرة 32 مليون دولار من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية
إسرائيل تعلن مصادرة 32 مليون دولار من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، التوقيع على قرار بمصادرة 32 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
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ووقع سموتريتش، على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل (32 مليون دولار أمريكي)، من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها وزير المالية الإسرائيلي على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل وقع على اقتطاع 100 مليون شيكل، وليس 50 مليونا، كما كان متبعا، وذلك بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات.كما يتم اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات يهودية ضحايا العمليات التي تنسب للفلسطينيين.وأفاد بيان لوزارة المالية الإسرئيلية بأنها "تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20221007/إسرائيل-تقرر-تعويض-عائلة-مسن-فلسطيني-توفي-بعد-توقيفه-بنصف-مليون-شيكل-1068754195.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تعلن مصادرة 32 مليون دولار من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية
10:05 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، التوقيع على قرار بمصادرة 32 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
ووقع سموتريتش، على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل (32 مليون دولار أمريكي)، من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب وكالة
"معا" الفلسطينية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها وزير المالية الإسرائيلي على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل وقع على اقتطاع 100 مليون شيكل، وليس 50 مليونا، كما كان متبعا، وذلك بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات.
كما يتم اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات يهودية ضحايا العمليات التي تنسب للفلسطينيين.
وأفاد بيان لوزارة المالية الإسرئيلية بأنها "تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية
".