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اشتباكات بين ناديين إيرانيين في الدوري الممتاز لكرة القدم
اشتباكات بين ناديين إيرانيين في الدوري الممتاز لكرة القدم
وقعت اشتباكات بين أعضاء فريقي "استقلال طهران" و"مس كرمان"، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T17:52+0000
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وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق "استقلال طهران" على منافسه "مس كرمان"، بنتيجة 3-2.
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران

اشتباكات بين ناديين إيرانيين في الدوري الممتاز لكرة القدم

17:52 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 17:53 GMT 02.02.2023)
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
© Photo / pixabay/pixel2013
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وقعت اشتباكات بين أعضاء فريقي "استقلال طهران" و"مس كرمان"، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم.
وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق "استقلال طهران" على منافسه "مس كرمان"، بنتيجة 3-2.
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