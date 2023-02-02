https://sputnikarabic.ae/20230202/اشتباكات-بين-ناديين-إيرانيين-في-الدوري-الممتاز-لكرة-القدم-1073051284.html
اشتباكات بين ناديين إيرانيين في الدوري الممتاز لكرة القدم
اشتباكات بين ناديين إيرانيين في الدوري الممتاز لكرة القدم
وقعت اشتباكات بين أعضاء فريقي "استقلال طهران" و"مس كرمان"، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T17:52+0000
2023-02-02T17:52+0000
2023-02-02T17:53+0000
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وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق "استقلال طهران" على منافسه "مس كرمان"، بنتيجة 3-2.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
اشتباكات بين ناديين إيرانيين في الدوري الممتاز لكرة القدم
17:52 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 17:53 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
وقعت اشتباكات بين أعضاء فريقي "استقلال طهران" و"مس كرمان"، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم.
وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق "استقلال طهران" على منافسه "مس كرمان"، بنتيجة 3-2.