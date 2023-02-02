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https://sputnikarabic.ae/20230202/اكتشاف-ثعبان-ليوناردو-دي-كابريو-في-إحدى-غابات-بنما-1073042338.html
اكتشاف ثعبان "ليوناردو دي كابريو" في إحدى غابات بنما
اكتشاف ثعبان "ليوناردو دي كابريو" في إحدى غابات بنما
تم اكتشاف خمسة أنواع من الثعابين غيرالمعروفة ذات عيون مذهلة في أشجار إحدى غابات بنما، وآخرها كان ثعبان أطلق عليه اسم "ليوناردو دي كابريو". 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T14:43+0000
2023-02-02T14:43+0000
أسرار الطبيعة
غابات
ثعابين
مجتمع
علوم
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ثعبان بلون الجمر المحترق، بعيون مستديرة مثل الفحم المتوهج، هو الثعبان الذي سيُطلق عليه قريبًا ثعبان "دي كابريو"، وهو واحد من خمسة أنواع اكتشفت حديثًا، تعيش في أدغال أمريكا الوسطى والجنوبية وهي مهددة بالإنقراض بفعل التعدين.في دراسة جديدة نشرتها مجلة "livescience"، وصف الباحثون الأنواع الجديدة المكتشفة، وسلطوا الضوء على أن عمليات تعدين الذهب والنحاس في المنطقة قد تهدد وجود هذه الثعابين.لسوء الحظ، تواجه معظم هذه الأنواع الجديدة التي تتغذى على الحلزون تحديات كبيرة، ويرى الباحثون أن ثعبان "دي كابريو" مهدد بالانقراض حسب معايير الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة عن فئة "شبه المهددة".وأشار الباحثون أن عمليات تعدين الذهب والنحاس في تلك المنطقة، تدمر الغابات المطيرة التي تعتبر موطنا لجميع أنواع الثعابين الخمسة، مما يعني أنها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في المناطق التي أزيلت منها الغابات وهي مهددة بشكل فعلي بالانقراض.
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أسرار الطبيعة, غابات, ثعابين, علوم
أسرار الطبيعة, غابات, ثعابين, علوم

اكتشاف ثعبان "ليوناردو دي كابريو" في إحدى غابات بنما

14:43 GMT 02.02.2023
© Photo / unsplash/Jan Kopřivaأفعى حمراء
أفعى حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Photo / unsplash/Jan Kopřiva
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تم اكتشاف خمسة أنواع من الثعابين غيرالمعروفة ذات عيون مذهلة في أشجار إحدى غابات بنما، وآخرها كان ثعبان أطلق عليه اسم "ليوناردو دي كابريو".
ثعبان بلون الجمر المحترق، بعيون مستديرة مثل الفحم المتوهج، هو الثعبان الذي سيُطلق عليه قريبًا ثعبان "دي كابريو"، وهو واحد من خمسة أنواع اكتشفت حديثًا، تعيش في أدغال أمريكا الوسطى والجنوبية وهي مهددة بالإنقراض بفعل التعدين.
في دراسة جديدة نشرتها مجلة "livescience"، وصف الباحثون الأنواع الجديدة المكتشفة، وسلطوا الضوء على أن عمليات تعدين الذهب والنحاس في المنطقة قد تهدد وجود هذه الثعابين.
لسوء الحظ، تواجه معظم هذه الأنواع الجديدة التي تتغذى على الحلزون تحديات كبيرة، ويرى الباحثون أن ثعبان "دي كابريو" مهدد بالانقراض حسب معايير الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة عن فئة "شبه المهددة".
وأشار الباحثون أن عمليات تعدين الذهب والنحاس في تلك المنطقة، تدمر الغابات المطيرة التي تعتبر موطنا لجميع أنواع الثعابين الخمسة، مما يعني أنها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في المناطق التي أزيلت منها الغابات وهي مهددة بشكل فعلي بالانقراض.
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