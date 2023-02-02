https://sputnikarabic.ae/20230202/الجزائر-ملتزمة-بالعمل-لتحقيق-الاندماج-القاري-1073038689.html
الجزائر ملتزمة بالعمل لتحقيق الاندماج القاري
الجزائر ملتزمة بالعمل لتحقيق الاندماج القاري
شارك رئيس الورزاء الجزائري أيمن عبد الرحمن، اليوم الخميس، في أشغال القمة الثانية حول "تمويل المنشآت في أفريقيا" في العاصمة السنغالية دكار، بصفته ممثلا عن رئيس... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:15+0000
2023-02-02T13:15+0000
2023-02-02T13:15+0000
روسيا
الجزائر
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وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن الجزائر ماضية في تطوير البنية التحتية، لاسيما مشروع الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات في موريتانيا.وكان قد وصل رئيس الوزراء الجزائري، أمس الأربعاء، إلى العاصمة السنغالية دكار، للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول "تمويل المنشآت في أفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20230201/لافروف-يعتبر-الجزائر-أحد-أهم-المرشحين-لعضوية-بريكس-1073009216.html
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روسيا, الجزائر, العالم
الجزائر ملتزمة بالعمل لتحقيق الاندماج القاري
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شارك رئيس الورزاء الجزائري أيمن عبد الرحمن، اليوم الخميس، في أشغال القمة الثانية حول "تمويل المنشآت في أفريقيا" في العاصمة السنغالية دكار، بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن الجزائر ماضية في تطوير البنية التحتية، لاسيما مشروع الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات في موريتانيا.
وأضاف عبد الرحمن أن الجزائر حريصة على تنفيذ خط أنابيب الغاز الجزائر- لاغوس، حسب موقع "الجزائر الآن".
وكان قد وصل رئيس الوزراء الجزائري، أمس الأربعاء، إلى العاصمة السنغالية دكار، للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول "تمويل المنشآت في أفريقيا".