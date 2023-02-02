https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الإيراني-يدعو-لتوسيع-التعاون-مع-کوریا-الشمالیة-لمواجهة-أي-تهديد-عالمي-1073021561.html
الجيش الإيراني يدعو لتوسيع التعاون مع کوریا الشمالیة لمواجهة أي تهديد عالمي
الجيش الإيراني يدعو لتوسيع التعاون مع کوریا الشمالیة لمواجهة أي تهديد عالمي
أكد الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "يسعى لتطوير التعاون مع كوريا الشمالية لتعزيز السلام". 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T08:36+0000
2023-02-02T08:36+0000
2023-02-02T08:36+0000
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وقال رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن "التعاون بین إيران وکوریا الشمالیة یجب أن یتوسع أکثر مما مضى في مسار إحلال السلام والاستقرار الإقلیمي ومواجهة أي عمل یهدد الأمن العالمي والأحادیة"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية.وتمنی اللواء باقري، في برقیة تهنئة بمناسبة تعیین الجنرال"باك إیل سو" کرئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة في کوریا الشمالیة، النجاح والعزة للحکومة والشعب والجيش في کوریا الشمالیة.وكانت كوريا الشمالية أكدت أن علاقاتها مع إيران ممتازة، وأن هناك تطويرا في التعاون الثنائي بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مساعد وزير خارجية كوريا الشمالية، قوله إن العلاقات بين بلاده وإيران "ممتازة"، مؤكدًا أن للبلدين تعاون وثيق في منظمة الأمم المتحدة وسائر الصعد الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20200909/رسالة-من-إيران-إلى-زعيم-كوريا-الشمالية-1046488322.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, العالم
كوريا الشمالية, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, العالم
الجيش الإيراني يدعو لتوسيع التعاون مع کوریا الشمالیة لمواجهة أي تهديد عالمي
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أكد الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "يسعى لتطوير التعاون مع كوريا الشمالية لتعزيز السلام".
وقال رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن "التعاون بین إيران وکوریا الشمالیة یجب أن یتوسع أکثر مما مضى في مسار إحلال السلام والاستقرار الإقلیمي ومواجهة أي عمل یهدد الأمن العالمي والأحادیة"، حسب وكالة
الطلبة الإيرانية.
وتمنی اللواء باقري، في برقیة تهنئة بمناسبة تعیین الجنرال"باك إیل سو" کرئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة في کوریا الشمالیة، النجاح والعزة للحکومة والشعب والجيش في کوریا الشمالیة.
وكانت كوريا الشمالية أكدت أن علاقاتها مع إيران ممتازة
، وأن هناك تطويرا في التعاون الثنائي بين البلدين.
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "فارس" عن مساعد وزير خارجية كوريا الشمالية، قوله إن العلاقات بين بلاده وإيران "ممتازة"، مؤكدًا أن للبلدين تعاون وثيق
في منظمة الأمم المتحدة وسائر الصعد الدولية.