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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الدفاع-الجوي-الأوكراني-يسقط-ميغ--29-أوكرانية-1073013927.html
الدفاع الجوي الأوكراني يسقط مقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية
الدفاع الجوي الأوكراني يسقط مقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية
قامت طائرة استطلاع مسيرة بسيطة "كاسكاد" تابعة للقوات الروسية بعدة مهام في وقت واحد، حيث كشفت مواقع الدفاع الجوي الأوكراني ووضعت المقاتلة الأوكرانية "ميغ-29"... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T05:00+0000
2023-02-02T05:44+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ضابط في مفرزة "إندوس" لقناة "وار غون زو" على "تلغرام": "نعم، لقد كانت حالة مثيرة للاهتمام. مهمتنا الرئيسية الآن هي البحث عن الدفاع الجوي الأوكراني. اكتشفنا مواقع نظام أوسا الصاروخي المضاد للطائرات، لكنه لاحظنا أيضًا ونحن نبتعد. تم إجراء عمليتي إطلاق على الأقل، ومن المستحيل الهروب من صاروخ "أوسا" - فهو يحلق أسرع - سقطت الطائرة المسيرة. أما الصاروخ الثاني أسقط مقاتلة ميغ-29 قريبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".تم تصوير حطامها، المشتعل على الأرض، بطائرة مسيرة أخرى "كاسكاد". وعندما توقف الحريق، فحص الكشافة بقايا الطائرة فوجدوا أن "ميغ" قد تم إعادة تجهيزها لاستخدام صواريخ "هارم" الأمريكية - المصممة فقط للتعامل مع الدفاع الجوي.وأضاف الضابط: "بمشاهدة هذه الدراما رصدنا في الوقت نفسه تجمع قوات العدو ووجهنا إليه ضربة بالمدفعية. وكانت الضربة بنتيجة جيدة".
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الأوكراني يسقط مقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية

05:00 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 05:44 GMT 02.02.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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قامت طائرة استطلاع مسيرة بسيطة "كاسكاد" تابعة للقوات الروسية بعدة مهام في وقت واحد، حيث كشفت مواقع الدفاع الجوي الأوكراني ووضعت المقاتلة الأوكرانية "ميغ-29" تحت الهجوم.
وقال ضابط في مفرزة "إندوس" لقناة "وار غون زو" على "تلغرام": "نعم، لقد كانت حالة مثيرة للاهتمام. مهمتنا الرئيسية الآن هي البحث عن الدفاع الجوي الأوكراني. اكتشفنا مواقع نظام أوسا الصاروخي المضاد للطائرات، لكنه لاحظنا أيضًا ونحن نبتعد. تم إجراء عمليتي إطلاق على الأقل، ومن المستحيل الهروب من صاروخ "أوسا" - فهو يحلق أسرع - سقطت الطائرة المسيرة. أما الصاروخ الثاني أسقط مقاتلة ميغ-29 قريبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
تم تصوير حطامها، المشتعل على الأرض، بطائرة مسيرة أخرى "كاسكاد". وعندما توقف الحريق، فحص الكشافة بقايا الطائرة فوجدوا أن "ميغ" قد تم إعادة تجهيزها لاستخدام صواريخ "هارم" الأمريكية - المصممة فقط للتعامل مع الدفاع الجوي.
وأضاف الضابط: "بمشاهدة هذه الدراما رصدنا في الوقت نفسه تجمع قوات العدو ووجهنا إليه ضربة بالمدفعية. وكانت الضربة بنتيجة جيدة".
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
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