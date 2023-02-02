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السعودية توقع مذكرة تفاهم مع فرنسا بشأن الطاقة
السعودية توقع مذكرة تفاهم مع فرنسا بشأن الطاقة
وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في الرياض اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
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وشملت المذكرة "تشجيع التعاون بين السعودية وفرنسا في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيماويات، وقطاع التوزيع والتسويق"، وفقا لبيان من وزارة الطاقة السعودية.كما تناول نطاق مذكرة التفاهم "مجالات التعاون في التحول الرقمي، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد، والتعاون بين الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وإجراء بحوث مشتركة مع الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة".وتضمنت المذكرة كذلك "تعزيز التعاون في التقنيات بغرض تخفيف آثار التغير المناخي، بما في ذلك تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للقطاعات التي يصعب تخفيفه فيها، وإنتاج الهيدروجين، والابتكارات التقنية الأخرى".وكانت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التي أجراها إلى فرنسا في شهر يوليو/ تموز الماضي، قد تم خلالها مناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة المتجددة.وأوضح البيان الختامي للزيارة أن ابن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا "سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف".
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السعودية, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع فرنسا بشأن الطاقة

20:47 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEKوزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEK
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وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في الرياض اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.
وشملت المذكرة "تشجيع التعاون بين السعودية وفرنسا في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيماويات، وقطاع التوزيع والتسويق"، وفقا لبيان من وزارة الطاقة السعودية.
كما تناول نطاق مذكرة التفاهم "مجالات التعاون في التحول الرقمي، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد، والتعاون بين الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وإجراء بحوث مشتركة مع الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة".
وتضمنت المذكرة كذلك "تعزيز التعاون في التقنيات بغرض تخفيف آثار التغير المناخي، بما في ذلك تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للقطاعات التي يصعب تخفيفه فيها، وإنتاج الهيدروجين، والابتكارات التقنية الأخرى".
وكانت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التي أجراها إلى فرنسا في شهر يوليو/ تموز الماضي، قد تم خلالها مناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة المتجددة.
وأوضح البيان الختامي للزيارة أن ابن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا "سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف".
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