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https://sputnikarabic.ae/20230202/الصين-تعلق-على-إعادة-أمريكا-افتتاح-سفارتها-في-جزر-سليمان-1073042472.html
الصين تعلق على إعادة أمريكا افتتاح سفارتها في جزر سليمان
الصين تعلق على إعادة أمريكا افتتاح سفارتها في جزر سليمان
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على قيام الولايات المتحدة مؤخرا بفتح سفارتها في جزر سليمان. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T14:28+0000
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في إفادة صحفية: "الصين لا تعارض جهود الدول لتنمية العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ، نحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف المعنية للاستفادة من قوتنا والمساهمة بشكل مشترك في التنمية والازدهار في المنطقة".وتابعت نينغ مشددة: "أود أن أؤكد أن الصين ليس لديها نية للتأثير على أي شخص في منطقة جزر المحيط الهادئ، ونحن لسنا مهتمين بالمنافسة الجيوسياسية".وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها ستقيم سفارة مؤقتة في هونيارا، عاصمة جزر سليمان، في موقع القنصلية الأمريكية السابقة.وذكرت أن السفارة المتواضعة ستبدأ عملها باثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين وخمسة موظفين محليين بتكلفة سنوية تبلغ 1.8 مليون دولار سنويا، بحسب "أسوشيتد برس".وكانت واشنطن قد أغلقت سفاراتها في هونيارا في عام 1993 كجزء من التخفيض العالمي في الوظائف والأولويات الدبلوماسية في أعقاب الحرب الباردة.لكنها رأت منذ ذلك الحين أن صعود الصين كقوة إقليمية وعالمية يتطلب اهتماما أمريكيا كجزء من استراتيجيتها بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة بكين، لا سيما في جزر سليمان.يشار إلى أن الولايات المتحدة وجزر سليمان حليفان منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهما تباعدتا في العقود الأخيرة، لدرجة أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها، وهو ما دفع جزر سليمان إلى تطوير العلاقات مع الصين بعد ذلك، حيث وقعت بكين وهونيارا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني في أبريل/ نيسان الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220425/الصين-ترد-على-ادعاءات-الغرب-بشأن-اتفاقها-مع-جزر-سليمان-1061580209.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تعلق على إعادة أمريكا افتتاح سفارتها في جزر سليمان

14:28 GMT 02.02.2023
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
الخارجية الصينية
CC0 / WhisperToMe /
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علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على قيام الولايات المتحدة مؤخرا بفتح سفارتها في جزر سليمان.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في إفادة صحفية: "الصين لا تعارض جهود الدول لتنمية العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ، نحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف المعنية للاستفادة من قوتنا والمساهمة بشكل مشترك في التنمية والازدهار في المنطقة".
وتابعت نينغ مشددة: "أود أن أؤكد أن الصين ليس لديها نية للتأثير على أي شخص في منطقة جزر المحيط الهادئ، ونحن لسنا مهتمين بالمنافسة الجيوسياسية".
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وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها ستقيم سفارة مؤقتة في هونيارا، عاصمة جزر سليمان، في موقع القنصلية الأمريكية السابقة.
وذكرت أن السفارة المتواضعة ستبدأ عملها باثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين وخمسة موظفين محليين بتكلفة سنوية تبلغ 1.8 مليون دولار سنويا، بحسب "أسوشيتد برس".
وكانت واشنطن قد أغلقت سفاراتها في هونيارا في عام 1993 كجزء من التخفيض العالمي في الوظائف والأولويات الدبلوماسية في أعقاب الحرب الباردة.
لكنها رأت منذ ذلك الحين أن صعود الصين كقوة إقليمية وعالمية يتطلب اهتماما أمريكيا كجزء من استراتيجيتها بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة بكين، لا سيما في جزر سليمان.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وجزر سليمان حليفان منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهما تباعدتا في العقود الأخيرة، لدرجة أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها، وهو ما دفع جزر سليمان إلى تطوير العلاقات مع الصين بعد ذلك، حيث وقعت بكين وهونيارا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني في أبريل/ نيسان الماضي.
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