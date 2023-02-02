https://sputnikarabic.ae/20230202/العثور-على-الكبسولة-المشعة-التي-أثارت-الذعر-في-أستراليا-1073032192.html

العثور على "الكبسولة المشعة" التي أثارت الذعر في أستراليا

العثور على "الكبسولة المشعة" التي أثارت الذعر في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، أمس الأربعاء، أنه تم العثور على كبسولة إشعاعية صغيرة، من المحتمل أن تكون مميتة، سقطت من شاحنة في المناطق النائية في أستراليا بعد بحث... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T11:29+0000

2023-02-02T11:29+0000

2023-02-02T11:29+0000

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وأصدرت شركة "ريو تينتو" اعتذارًا عن فقدان الكبسولة الفضية بحجم العملة المعدنية، والتي تحتوي على ما يكفي من "السيزيوم137" لإرسال 10 انفجارات بالأشعة السينية كل ساعة.وأعلنت الشركة أن الكبسولة سقطت في مكان ما على طول الطريق السريع 95 الذي يبلغ طوله 870 ميلاً (1400 كيلومتر) غربي أستراليا، خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى عمليات بحث واسعة، وتم العثور على الكبسولة الآن على الطريق السريع بالقرب من بلدة نيومان، وسيتم نقلها إلى منشأة آمنة في بيرث، حسب مجلة " livescience" العلمية.وتم توجيه تحذيرات للناس بالبقاء على بعد 16.5 قدم (5 أمتار) على الأقل من الجهاز لتجنب التعرض الذي قد يتسبب في حروق إشعاعية أو مرض أو حتى الموت.وأكدت السلطات أن فريقا مكوّنا من منظمة العلوم والتكنولوجيا النووية الأسترالية التي تعمل مع إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ الأسترالية عثر على الكبسولة، وتعقبها إلى موقع على بعد 6.5 قدم (2 متر) فقط من جانب الطريق، وأقاموا "منطقة ساخنة" بطول 65 قدما (20 مترا) حول الجهاز، وسيضعونها داخل حاوية رصاص للنقل الآمن.في السياق نفسه، أكد كبير مسؤولي الصحة غربي أستراليا، أنه "سيكون هناك تحقيق في جميع جوانب الحادثة، ولدينا القدرة على المقاضاة بموجب قانون السلامة من الإشعاع".يذكر أن الحد الأقصى للعقوبة على التعامل غير المسؤول مع المواد المشعة بموجب القانون الأسترالي للحماية من الإشعاع والسلامة النووية لعام 1998 هو 1000 دولار أسترالي نحو 707 دولارات أمريكية، وهي غرامة يفكر المسؤولون في تعديلها لتطبيقها على الخسائر المستقبلية بعد ذلك الحدث.

https://sputnikarabic.ae/20230128/أستراليا-تطلق-عملية-بحث-عن-كبسولة-مشعة-صغيرة-1072824988.html

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