https://sputnikarabic.ae/20230202/بعد-16-عاما-من-الحبس-في-غوانتانامو-الجيش-الأمريكي-يطلق-سراح-باكستاني-1073053088.html
بعد 16 عاما من الحبس في غوانتانامو... الجيش الأمريكي يطلق سراح باكستاني
بعد 16 عاما من الحبس في غوانتانامو... الجيش الأمريكي يطلق سراح باكستاني
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إطلاق سراح باكستاني تم تعذيبه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية واحتجز في سجن "غوانتانامو" 16 عاما بعد اعترافه بمساعدة تنظيم... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T19:22+0000
2023-02-02T19:22+0000
2023-02-02T19:32+0000
غوانتانامو
الولايات المتحدة الأمريكية
سجين
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اعتقلت السلطات الأمريكية ماجد خان في عام 2003 واستجوبته الاستخبارات لمدة ثلاث سنوات قبل إرساله إلى غوانتانامو، ليعترف في صفقة إقرار بالذنب عام 2012 بالمشاركة في مؤامرة لاغتيال الرئيس الباكستاني وقيامه بنقل أموال في إطار مؤامرة لتفجير فندق في إندونيسيا.لكن كأحد سجناء الولايات المتحدة المهمين الذين اعتقلوا في أعقاب هجمات تنظيم "القاعدة" في 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بالولايات المتحدة، حكم على خان بالسجن عامين فقط، بحسب "فرانس برس".وكان خان قد حكم عليه رسميا بالسجن 26 عاما لكنه تلقى وعدا بإطلاق سراحه في عام 2022 بناء على صفقة إقراره بالذنب.في جلسة النطق بالحكم، أصبح خان أول سجين ذو "قيمة عالية" يقر في محكمة عسكرية أمريكية بأنه تعرض للتعذيب، لافتا إلى أنه تم إرساله إلى بليز.وقال البنتاغون إن خان احترم اتفاقه للتعاون وبفضل ذلك تم تقليل مدة الحكم، إن بليز، وهي دولة تقع في أمريكا الوسطى، وافقت على استقباله.
https://sputnikarabic.ae/20220308/أمريكا-تسلم-الرياض-معتقلا-سعوديا-تعرض-لتعذيب-وحشي-في-غوانتانامو--1059603090.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
غوانتانامو, الولايات المتحدة الأمريكية, سجين
غوانتانامو, الولايات المتحدة الأمريكية, سجين
بعد 16 عاما من الحبس في غوانتانامو... الجيش الأمريكي يطلق سراح باكستاني
19:22 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 19:32 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إطلاق سراح باكستاني تم تعذيبه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية واحتجز في سجن "غوانتانامو" 16 عاما بعد اعترافه بمساعدة تنظيم "القاعدة" (محظور في روسيا).
اعتقلت السلطات الأمريكية ماجد خان في عام 2003 واستجوبته الاستخبارات لمدة ثلاث سنوات قبل إرساله إلى غوانتانامو
، ليعترف في صفقة إقرار بالذنب عام 2012 بالمشاركة في مؤامرة لاغتيال الرئيس الباكستاني وقيامه بنقل أموال في إطار مؤامرة لتفجير فندق في إندونيسيا.
لكن كأحد سجناء
الولايات المتحدة المهمين الذين اعتقلوا في أعقاب هجمات تنظيم "القاعدة" في 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بالولايات المتحدة، حكم على خان بالسجن عامين فقط، بحسب "فرانس برس".
وكان خان قد حكم عليه رسميا بالسجن 26 عاما لكنه تلقى وعدا بإطلاق سراحه في عام 2022 بناء على صفقة إقراره بالذنب.
في جلسة النطق بالحكم، أصبح خان أول سجين ذو "قيمة عالية" يقر في محكمة عسكرية أمريكية بأنه تعرض للتعذيب، لافتا إلى أنه تم إرساله إلى بليز.
وقال البنتاغون إن خان احترم اتفاقه للتعاون وبفضل ذلك تم تقليل مدة الحكم، إن بليز، وهي دولة تقع في أمريكا الوسطى، وافقت على استقباله.