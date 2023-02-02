https://sputnikarabic.ae/20230202/خبير-بلينكين-ضغط-على-مصر-لإرسال-مدرعات-روسية-إلى-أوكرانيا-1073046345.html
خبير: بلينكين ضغط على مصر لإرسال مدرعات روسية إلى أوكرانيا
خبير: بلينكين ضغط على مصر لإرسال مدرعات روسية إلى أوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تضغط على دول آسيوية لتزويد أوكرانيا بالسلاح؛ لقاء خاص مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ قصف إسرائيلي عنيف على قطاع... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T15:47+0000
2023-02-02T15:47+0000
2023-02-02T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
حصاد الأسبوع
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خبير: بلينكين ضغط على مصر لإرسال مردعات روسية لأوكرانيا
خبير: بلينكين ضغط على مصر لإرسال مردعات روسية لأوكرانيا
قال لافروف خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك"، كان هناك إمكانية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، لكن لا أحد (في الغرب) يريد من نظام كييف بدء المفاوضات، نحن ندرك تماما أن زيلينسكي ليس شخصية مستقلة بل يتم الضغط عليه، هو انعكاس لمصالح الغرب، مشيرا إلى أن واشنطن تضغط على الدول النامية لتغيير موقفها من روسيا.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، ناصر مأمون عيسى لـ"حصاد الأسبوع": خبير: على مصر وروسيا أن تعملان لمنع الغارات الإسرائيلية على غزةفي سياق الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية التابعة لحركة "حماس" في غزة.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ماجد هديب، لـ"حصاد الأسبوع": التفاصيل في الملف الصوتي
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: بلينكين ضغط على مصر لإرسال مدرعات روسية إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تضغط على دول آسيوية لتزويد أوكرانيا بالسلاح؛ لقاء خاص مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.
قال لافروف خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك"، كان هناك إمكانية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، لكن لا أحد (في الغرب) يريد من نظام كييف بدء المفاوضات، نحن ندرك تماما أن زيلينسكي ليس شخصية مستقلة بل يتم الضغط عليه، هو انعكاس لمصالح الغرب، مشيرا إلى أن واشنطن تضغط على الدول النامية لتغيير موقفها من روسيا.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، ناصر مأمون عيسى لـ"حصاد الأسبوع":
"نعلم أن الحرب الدائرة رحاها بين الروس والغرب على الأراضي الأوكرانية، لا تملك كييف قرارا فيها ولا يتعدى دورها دور عسكري شطرنج يحتل بيدقا وفق اختيار الغرب، والهدف استنزاف روسيا وإزالتها كقوة عالمية، بالاعتماد على عامل الوقت لكن لافروف بتصريحه اليوم أراد إيصال رسالة للدول المعادية لبلاده بأن موسكو لا تخشى عامل الوقت لأنها تسيطر حاليا على 27% من الأراضي الأوكرانية رغم الدعم القوي لنظام كييف، كما أن روسيا لم تتأثر اقتصاديا، ولا شعبيا حيث أن الروس يلتفون حول قرارات قيادتهم، ونحن كدول عربية وأفريقية نتجه نحو الشرق ونميل شعبيا إلى روسيا، لأن الغرب لم يراع شعوبنا وسعى إلى إفقارها، واليوم يهددوننا بفرض عقوبات علينا في كل من آسيا وأفريقيا لنغير موقفنا ونعادي روسيا، حتى أن بلينكين في زيارته الأخيرة للقاهرة طلب من مصر أن ترسل مدرعات روسية إلى أوكرانيا ليكون القتال بنفس السلاح لكن القيادة المصرية رفضت هذا الطلب، لأن لا جمل ولا ناقة لنا في هذه الحرب، وهذه الضغوط لن تلقى صدى لأننا نتوجه حاليا نحو الشرق، نحو روسيا والصين".
خبير: على مصر وروسيا أن تعملان لمنع الغارات الإسرائيلية على غزة
في سياق الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية التابعة لحركة "حماس" في غزة.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ماجد هديب، لـ"حصاد الأسبوع":
"نتنياهو ومنذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم في إسرائيل يرى بأن فرض القوة هو الحل الأوحد لدفع الفلسطينيين لقبول ما يفرضه وحكومته المتطرفة. ومن المفترض لتلافي الغارات الإسرائيلية أن تدفع مصر وبمساندة من روسيا إلى عملية إعادة الفلسطينيين إلى الوحدة الوطنية ومن ثم فرض التوجهات أو الرؤية المصرية وخاصة ما يتعلق منها بحل الصراع على أساس حل الدولتين".