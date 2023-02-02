https://sputnikarabic.ae/20230202/دراسة-تربط-تساقط-الشعر-عند-الشباب-بالمشروبات-المحلاة-بالسكر-1073027887.html

دراسة تربط تساقط الشعر عند الشباب بالمشروبات المحلاة بالسكر

دراسة تربط تساقط الشعر عند الشباب بالمشروبات المحلاة بالسكر

كشفت دراسة صينية عن وجود علاقة محتملة بين ارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر وتساقط الشعر عند الشباب. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T09:53+0000

2023-02-02T09:53+0000

2023-02-02T09:53+0000

مجتمع

علوم

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وحلل باحثون من جامعة تسينغهوا نتائج مسح استقصائي شمل 1028 رجلًا صينيًا بمتوسط عمر 27.8 عام، أبلغ نحو 57.6 في المئة منهم عن الإصابة بصلع النمط الذكوري. ويعتبر صلع النمط الذكوري الشكل الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر عند الرجال، ويمثل نحو 95 في المئة من جميع حالات تساقط الشعر بين الرجال. ويؤدي تساقط الشعر إلى ترقق أو تساقط الشعر في مقدمة أو أعلى فروة الرأس، حيث ينخفض حجم أو كثافة الشعر في هذه المناطق. وكانت المشروبات المحلاة بالسكر التي شملها المسح هي العصائر، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والرياضة، والحليب المحلى بالسكر، وحليب الجوز، والشاي أو مشروبات الشاي المحلاة بالسكر، والقهوة. وقال 44.6 في المئة من المشاركين في المسح إنهم يحتسون المشروبات المحلاة بالسكر أكثر من سبع مرات في الأسبوع، حسب وكالة "شينخوا". وأوضح الباحثون أن الكميات العالية من السكر يمكن أن تؤدي إلى تركيزات أعلى من الغلوكوز في الدم، مما يخلق مسار بوليول مفرط النشاط. ويُعرف مسار البوليول بأنه المكان الذي يتحول فيه الغلوكوز إلى سكر الفواكه. وعندما يكون المسار نشطًا للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض السكري. وتشير الدراسة إلى أن أعراض تساقط الشعر تشير إلى "مسار البوليول المفرط النشاط". وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة "نوترينتس". وقال الباحثون إن التأكيد على التأثير السلبي المحتمل الذي يمكن أن يحدثه استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر على مظهر المرء يمكن أن يلفت انتباه الشباب، لافتين إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الطويلة الأجل والتداخلية لتأكيد الارتباط بين الأمرين، وتوفير معلومات للتثقيف الصحي.

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