https://sputnikarabic.ae/20230203/أشتية-متوالية-القتل-الإسرائيلية-تتواصل-دون-أدنى-التفاتة-للقوانين-الدولية-1073081218.html
أشتية: متوالية القتل الإسرائيلية تتواصل دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية
أشتية: متوالية القتل الإسرائيلية تتواصل دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا لا تتوقف حتى تستأنف من جديد ويذهب ضحيتها أطفال وشباب ونساء". 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T17:16+0000
2023-02-03T17:16+0000
2023-02-03T17:16+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
جرائم
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وقال أشتية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "متوالية القتل الإسرائيلية تتواصل دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية، وكان آخرها استشهاد الشاب عبد الله سميح قلالوة (25 عاما) مساء اليوم الجمعة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو أب لطفل".ومساء اليوم الجمعة، قتل شاب فلسطيني بعد إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية .وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن القتيل هو الشاب عبد الله سميح أحمد قلالوة (25 عاما) من قرية الجديدة جنوب جنين .وأضافت أن "طواقم الهلال الأحمر تسلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس".
https://sputnikarabic.ae/20230203/تورك-الإجراءات-الإسرائيلية-الأخيرة-لا-تؤدي-إلا-إلى-تأجيج-المزيد-من-الانتهاكات-والتجاوزات-1073077744.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, جرائم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, جرائم
أشتية: متوالية القتل الإسرائيلية تتواصل دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية
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صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا لا تتوقف حتى تستأنف من جديد ويذهب ضحيتها أطفال وشباب ونساء".
وقال أشتية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "متوالية القتل الإسرائيلية تتواصل دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية، وكان آخرها استشهاد الشاب عبد الله سميح قلالوة (25 عاما) مساء اليوم الجمعة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو أب لطفل".
وحذر رئيس الوزراء من تبعات ما وصفها بالجرائم، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة تلك الجرائم والعمل على وقفها.
ومساء اليوم الجمعة، قتل شاب فلسطيني بعد إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية .
وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن القتيل هو الشاب عبد الله سميح أحمد قلالوة (25 عاما) من قرية الجديدة جنوب جنين .
وقالت الصحة الفلسطينية "إن قلالوة استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال جنوب نابلس".
وأضافت أن "طواقم الهلال الأحمر تسلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس".