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https://sputnikarabic.ae/20230203/الإمارات-وأمريكا-تناقشان-التعاون-في-مجال-مكافحة-تمويل-الإرهاب-وغسل-الأموال-1073074458.html
الإمارات وأمريكا تناقشان التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
الإمارات وأمريكا تناقشان التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
التقى مسؤول شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الإماراتي، أمس الخميس، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة بريان نيلسون، وبحثا مجالات التعاون الثنائي المشترك. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:53+0000
2023-02-03T13:53+0000
العالم العربي
واشنطن
الخزانة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وذكرت صحيفة البيان، مساء اليوم الجمعة، أنه على مدار يومين، اجتمع الوفد الأمريكي مع الجهات المختصة في مجال شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في أبوظبي، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبحث الجانبان الإماراتي والأمريكي عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حققت حكومتا البلدين تقدما ملحوظا فيهما.وأكد مسؤولون إماراتيون وأمريكيون التزامهم باستمرار الحوار بين الطرفين تحت مظلة فريق العمل الإماراتي - الأمريكي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها والجهود الإشرافية.وناقش الطرفان ملف تهريب الذهب، والتدابير التي اتخذتها وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية في الجانبين لاستهداف مخاطر التمويل غير المشروع.ومن جانبهم، أقر المسؤولون الأمريكيون بالجهود الإماراتية لتعزيز سياساتها وآليات تنفيذها في مجال مكافحة الجرائم المالية والتدفقات غير المشروعة، حيث استعرض الجانبان تلك الآليات، ومدى تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي.وطرح المسؤولون الإماراتيون والأمريكيون برامج العقوبات الجارية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية، وما يرتبط بها من تسميات للشبكات الرئيسية العاملة حول العالم، وشددوا على التزامهم بمواصلة العمل بشكل وثيق في هذا الشأن.وفي السياق نفسه، ناقش الجانبان الأمريكي والإماراتي المزيد من الجهود المشتركة بشأن المبادرات المتعلقة بالمناخ والدعم في مجال الأمن الغذائي والتضخم على الصعيد العالمي.
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العالم العربي, واشنطن, الخزانة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, واشنطن, الخزانة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الإمارات وأمريكا تناقشان التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

13:53 GMT 03.02.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EIDبنك بيروت، لبنان
بنك بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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التقى مسؤول شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الإماراتي، أمس الخميس، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة بريان نيلسون، وبحثا مجالات التعاون الثنائي المشترك.
وذكرت صحيفة البيان، مساء اليوم الجمعة، أنه على مدار يومين، اجتمع الوفد الأمريكي مع الجهات المختصة في مجال شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في أبوظبي، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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وبحث الجانبان الإماراتي والأمريكي عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حققت حكومتا البلدين تقدما ملحوظا فيهما.
وأكد مسؤولون إماراتيون وأمريكيون التزامهم باستمرار الحوار بين الطرفين تحت مظلة فريق العمل الإماراتي - الأمريكي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها والجهود الإشرافية.
وناقش الطرفان ملف تهريب الذهب، والتدابير التي اتخذتها وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية في الجانبين لاستهداف مخاطر التمويل غير المشروع.
ومن جانبهم، أقر المسؤولون الأمريكيون بالجهود الإماراتية لتعزيز سياساتها وآليات تنفيذها في مجال مكافحة الجرائم المالية والتدفقات غير المشروعة، حيث استعرض الجانبان تلك الآليات، ومدى تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي.
وطرح المسؤولون الإماراتيون والأمريكيون برامج العقوبات الجارية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية، وما يرتبط بها من تسميات للشبكات الرئيسية العاملة حول العالم، وشددوا على التزامهم بمواصلة العمل بشكل وثيق في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، ناقش الجانبان الأمريكي والإماراتي المزيد من الجهود المشتركة بشأن المبادرات المتعلقة بالمناخ والدعم في مجال الأمن الغذائي والتضخم على الصعيد العالمي.
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