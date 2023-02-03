https://sputnikarabic.ae/20230203/الحوثي-لا-مناص-للعالم-إلا-بالسعي-لنظام-دولي-تعددي-الأقطاب-بدلاً-عن-جرائم-أمريكا--1073085430.html
الحوثي: لا مناص للعالم إلا بالسعي لنظام دولي تعددي الأقطاب بدلاً عن جرائم أمريكا
الحوثي: لا مناص للعالم إلا بالسعي لنظام دولي تعددي الأقطاب بدلاً عن جرائم أمريكا
شدد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، على ضرورة إنهاء الهيمنة الأميركية، وإيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T23:15+0000
2023-02-03T23:15+0000
2023-02-03T23:15+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر"، في تعليقه على أزمة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية: "أمريكا ترفض دخول منطاد صيني في بعض مناطقها بينما تسمح لجنودها بانتهاك سيادة البلدان بل واحتلالها وإرهابها".وأضاف: "أن أمريكا تستقبح ما تستحسن لنفسها ما هو أكبر، ولا مناص للعالم من ذلك إلا بالسعي لنظام دولي تعددي الأقطاب والتوجهات بدلاً عن جرائم أمريكا وإرهابها المستمر".وبوقت سابق من اليوم، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين رسمياً بتأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى بكين، الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكي في ظل مزاعم واشنطن أنه مخصص للتجسس.وهو ما نفته الخارجية الصينية، مؤكدة أن المنطاد مدني وكان يجري أبحاثاً عن المناخ ودخل المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة.وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أفاد يوم الأربعاء الماضي، بأن المنطاد رُصد لأول مرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو يحلق فوق مونتانا الأميركية، موطن صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
https://sputnikarabic.ae/20230203/أنصار-الله-30-قتيلا-وجريحا-نصفهم-من-الأطفال-خلال-يناير-بسبب-مخلفات-العدوان-1073085219.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
الحوثي: لا مناص للعالم إلا بالسعي لنظام دولي تعددي الأقطاب بدلاً عن جرائم أمريكا
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شدد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، على ضرورة إنهاء الهيمنة الأميركية، وإيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر"، في تعليقه على أزمة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية: "أمريكا ترفض دخول منطاد صيني في بعض مناطقها بينما تسمح لجنودها بانتهاك سيادة البلدان بل واحتلالها وإرهابها".
وأضاف: "أن أمريكا تستقبح ما تستحسن لنفسها ما هو أكبر، ولا مناص للعالم من ذلك إلا بالسعي لنظام دولي تعددي الأقطاب والتوجهات بدلاً عن جرائم أمريكا وإرهابها المستمر".
وبوقت سابق من اليوم، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين رسمياً بتأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى بكين، الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكي في ظل مزاعم واشنطن أنه مخصص للتجسس.
وهو ما نفته الخارجية الصينية، مؤكدة أن المنطاد مدني وكان يجري أبحاثاً
عن المناخ ودخل المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة.
وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أفاد يوم الأربعاء الماضي، بأن المنطاد رُصد لأول مرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو يحلق فوق مونتانا الأميركية، موطن صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.