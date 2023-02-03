https://sputnikarabic.ae/20230203/تايوان-ترصد-14-مقاتلة-و4-سفن-صينية-بالقرب-منها-1073069336.html
تايوان ترصد 14 مقاتلة و4 سفن صينية بالقرب منها
تايوان ترصد 14 مقاتلة و4 سفن صينية بالقرب منها
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أن 4 سفن و14 مقاتلة تابعة للجيش الصيني، اقتربت باتجاه مضيق تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T11:30+0000
2023-02-03T11:30+0000
2023-02-03T11:30+0000
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وحسب بيان الوزارة، "تم رصد 14 مقاتلة تابعة للجيش الصيني، إضافة إلى 4 سفن بحلول الساعة 6 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)".وأضاف البيان أن "5 مقاتلات صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان، ودخلت جنوب غربي الجزيرة".وأوضح أن المقاتلات من طراز "Su-30 وJ-16 وJ-11".ووفقا للبيان، أكدت الدفاع التايوانية أنها تراقب الوضع، لافتة إلى أنها أمرت القوات الجوية وسفن عسكرية وأنظمة صواريخ بالاستعداد للرد على هذه الأنشطة.وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/آب 2022.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20221228/صحيفة-الجيش-الأمريكي-غير-مستعد-لمواجهة-الصين-إذا-هاجمت-تايوان-1071688340.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
تايوان ترصد 14 مقاتلة و4 سفن صينية بالقرب منها
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أن 4 سفن و14 مقاتلة تابعة للجيش الصيني، اقتربت باتجاه مضيق تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب بيان الوزارة، "تم رصد 14 مقاتلة تابعة للجيش الصيني
، إضافة إلى 4 سفن بحلول الساعة 6 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)".
وأضاف البيان أن "5 مقاتلات صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان، ودخلت جنوب غربي الجزيرة".
وأوضح أن المقاتلات من طراز "Su-30 وJ-16 وJ-11".
ووفقا للبيان، أكدت الدفاع التايوانية أنها تراقب الوضع، لافتة إلى أنها أمرت القوات الجوية وسفن عسكرية وأنظمة صواريخ بالاستعداد للرد على هذه الأنشطة.
وكانت الصين
قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/آب 2022.
28 ديسمبر 2022, 09:12 GMT
يشار إلى أن تايوان
(الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.