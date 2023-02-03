https://sputnikarabic.ae/20230203/تضامن-عالمي-في-مواجهة-السرطان5-مشاهير-عرب-انتصروا-على-المرض-العضال--1073072976.html
تضامن عالمي في مواجهة السرطان...5 مشاهير عرب انتصروا على المرض العضال
تضامن عالمي في مواجهة السرطان...5 مشاهير عرب انتصروا على المرض العضال
4 فبراير/شباط، يوم السرطان العالمي، هو اليوم الذي يتكاتف العالم فيه، متحديًا أعتى الأمراض التي تواجهها البشرية، هو التاريخ الذي يتحد فيه ملايين الأشخاص حول... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:39+0000
2023-02-03T13:39+0000
2023-02-03T13:41+0000
مجتمع
العالم العربي
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"سد فجوة الرعاية""سد فجوة الرعاية" هو شعار حملة 2023 في اليوم العالمي للسرطان، الذي يقوده الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وقد تم اختيار هذا الشعار للحد من واقع وأوجه عدم المساواة في الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج من السرطان في جميع أنحاء العالم، بحيث يصبح ممكنا للجميع الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، الأمر الذي بدوره سيقلل بشكل كبير من عدد ضحايا السرطان حول العالم.ما هو مرض السرطان؟السرطان مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، عادة تنمو الخلايا البشرية وتتكاثر (من خلال عملية تسمى انقسام الخلايا) لتشكيل خلايا جديدة كما يحتاجها الجسم، وعندما تتقدم الخلايا في العمر أو تتضرر، فإنها تموت وتحل محلها خلايا جديدة، وفي بعض الأحيان تتعطل هذه العملية المنظمة، وتنمو الخلايا غير الطبيعية أو التالفة وتتكاثر عندما لا ينبغي لها ذلك، وقد تشكل هذه الخلايا أورامًا هي عبارة عن كتل من الأنسجة تكون إما أوراما (حميدة)، أو أوراما (خبيثة) وهنا تبدأ معركة الجسم مع السرطان.إحصاءات مرض السرطان حول العالمما زال مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد توفي 10 ملايين شخص تقريبًا في عام 2020، وهو ما يعادل وفاة واحدة تقريبا بمرض السرطان من أصل كل 6 وفيات. وفي عام 2021، تجاوز العالم عتبة جديدة حيث تم تشخيص ما يقدر بنحو 20 مليون شخص بالسرطان، وتوفي أيضا 10 ملايين شخص تقريبا، ومع ذلك، يمكن علاج جميع أنواع السرطان، ويمكن الوقاية من العديد منها أو الشفاء إذا كُشفت حالاته وعُولجت مبكرا.قاوموا وقاتلوا... وانتصروا بالإرادة القوية على السرطانالسيدة الأولى في سوريا أسماء الأسدأعلنت السيدة الأولى أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري عام 2019، شفاءها من مرض السرطان بعد عام من محاربتها للمرض، وقالت الأسد في المقابلة: "رحلتي انتهت...الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".الفنان المصري أحمد حلمينشر الفنان المصري أحمد حلمي بعد تعافيه من مرض السرطان على حسابه، قائلا: "بشكر ربنا إنه خلقني، بشكر ربنا إنه أصابني، بشكر ربنا إنه شفاني، بشكر ربنا إنكم موجودين في حياتي علشان تدعولي، بشكر ربنا ثم بشكركم كتير أوي لأن وقوفكم جنبي ودعواتكم الصادقة اللي كانت بتوصلني كانت سبب حقيقي وراء قوتي أنا الحمد لله كويس".الإعلامية المصرية بسمة وهبةأصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي، وتعافت منه وعادت إلى عملها الإعلامي بكل عزيمة وقوة وكانت قد ظهرت ضيفة في أحد البرنامج الإعلامية وهي ترتدي شعرا مستعارا، كعلامة على تحدي المرض.الفنانة اللبنانبة إليساأعلنت المغنية اللبنانية إليسا إصابتها بمرض سرطان الثدي وتعافيها منه، وقالت إنها "تسعى من وراء نشرها الخبر إلى تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان"، بحسب "الجزيرة".الممثلة الكويتية زهرة الخرجيبحسب صحيفة "العربي الجديد"، أصيبت الممثلة الكويتية زهرة الخرجي بمرض السرطان، وواجهته وتغلبت عليه، وقد أصدرت كتابًا يروي رحلة علاجها مع السرطان، لتشجع من خلاله على مقاومة المرض والإرادة الضرورية للتغلب عليه.
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العالم العربي
تضامن عالمي في مواجهة السرطان...5 مشاهير عرب انتصروا على المرض العضال
13:39 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
4 فبراير/شباط، يوم السرطان العالمي، هو اليوم الذي يتكاتف العالم فيه، متحديًا أعتى الأمراض التي تواجهها البشرية، هو التاريخ الذي يتحد فيه ملايين الأشخاص حول العالم، متعاطفين داعمين لمرضى السرطان، ومستمرين معهم في رحلة البحث العلمي والنفسي للوصول إلى عالم لا يموت فيه أحد من السرطان.
"سد فجوة الرعاية"
"سد فجوة الرعاية" هو شعار حملة 2023 في اليوم العالمي للسرطان، الذي يقوده الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وقد تم اختيار هذا الشعار للحد من واقع وأوجه عدم المساواة في الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج من السرطان في جميع أنحاء العالم، بحيث يصبح ممكنا للجميع الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، الأمر الذي بدوره سيقلل بشكل كبير من عدد ضحايا السرطان حول العالم.
ما هو مرض السرطان؟
السرطان مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، عادة تنمو الخلايا البشرية وتتكاثر (من خلال عملية تسمى انقسام الخلايا) لتشكيل خلايا جديدة كما يحتاجها الجسم، وعندما تتقدم الخلايا في العمر أو تتضرر، فإنها تموت وتحل محلها خلايا جديدة، وفي بعض الأحيان تتعطل هذه العملية المنظمة، وتنمو الخلايا غير الطبيعية أو التالفة وتتكاثر عندما لا ينبغي لها ذلك، وقد تشكل هذه الخلايا أورامًا هي عبارة عن كتل من الأنسجة تكون إما أوراما (حميدة)، أو أوراما (خبيثة) وهنا تبدأ معركة الجسم مع السرطان.
إحصاءات مرض السرطان حول العالم
ما زال مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. وبحسب منظمة الصحة العالمية
، فقد توفي 10 ملايين شخص تقريبًا في عام 2020، وهو ما يعادل وفاة واحدة تقريبا بمرض السرطان من أصل كل 6 وفيات. وفي عام 2021، تجاوز العالم عتبة جديدة حيث تم تشخيص ما يقدر بنحو 20 مليون شخص بالسرطان، وتوفي أيضا 10 ملايين شخص تقريبا، ومع ذلك، يمكن علاج جميع أنواع السرطان، ويمكن الوقاية من العديد منها أو الشفاء إذا كُشفت حالاته وعُولجت مبكرا.
قاوموا وقاتلوا... وانتصروا بالإرادة القوية على السرطان
السيدة الأولى في سوريا أسماء الأسد
أعلنت السيدة الأولى أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري عام 2019، شفاءها من مرض السرطان بعد عام من محاربتها للمرض، وقالت الأسد في المقابلة: "رحلتي انتهت...الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".
الفنان المصري أحمد حلمي
نشر الفنان المصري أحمد حلمي بعد تعافيه من مرض السرطان على حسابه، قائلا: "بشكر ربنا إنه خلقني، بشكر ربنا إنه أصابني، بشكر ربنا إنه شفاني، بشكر ربنا إنكم موجودين في حياتي علشان تدعولي، بشكر ربنا ثم بشكركم كتير أوي لأن وقوفكم جنبي ودعواتكم الصادقة اللي كانت بتوصلني كانت سبب حقيقي وراء قوتي أنا الحمد لله كويس".
الإعلامية المصرية بسمة وهبة
أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي، وتعافت منه وعادت إلى عملها الإعلامي بكل عزيمة وقوة وكانت قد ظهرت ضيفة في أحد البرنامج الإعلامية وهي ترتدي شعرا مستعارا، كعلامة على تحدي المرض.
الفنانة اللبنانبة إليسا
أعلنت المغنية اللبنانية إليسا إصابتها بمرض سرطان الثدي وتعافيها منه، وقالت إنها "تسعى من وراء نشرها الخبر إلى تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان"، بحسب "الجزيرة"
.
الممثلة الكويتية زهرة الخرجي
بحسب صحيفة "العربي الجديد"
، أصيبت الممثلة الكويتية زهرة الخرجي بمرض السرطان، وواجهته وتغلبت عليه، وقد أصدرت كتابًا يروي رحلة علاجها مع السرطان، لتشجع من خلاله على مقاومة المرض والإرادة الضرورية للتغلب عليه.