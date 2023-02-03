https://sputnikarabic.ae/20230203/تضامن-عالمي-في-مواجهة-السرطان5-مشاهير-عرب-انتصروا-على-المرض-العضال--1073072976.html

تضامن عالمي في مواجهة السرطان...5 مشاهير عرب انتصروا على المرض العضال

تضامن عالمي في مواجهة السرطان...5 مشاهير عرب انتصروا على المرض العضال

4 فبراير/شباط، يوم السرطان العالمي، هو اليوم الذي يتكاتف العالم فيه، متحديًا أعتى الأمراض التي تواجهها البشرية، هو التاريخ الذي يتحد فيه ملايين الأشخاص حول... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T13:39+0000

2023-02-03T13:39+0000

2023-02-03T13:41+0000

مجتمع

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102803/53/1028035325_0:1426:3510:3400_1920x0_80_0_0_cbd247857dfbc81f72421c289a0afc8e.jpg

"سد فجوة الرعاية""سد فجوة الرعاية" هو شعار حملة 2023 في اليوم العالمي للسرطان، الذي يقوده الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وقد تم اختيار هذا الشعار للحد من واقع وأوجه عدم المساواة في الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج من السرطان في جميع أنحاء العالم، بحيث يصبح ممكنا للجميع الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، الأمر الذي بدوره سيقلل بشكل كبير من عدد ضحايا السرطان حول العالم.ما هو مرض السرطان؟السرطان مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، عادة تنمو الخلايا البشرية وتتكاثر (من خلال عملية تسمى انقسام الخلايا) لتشكيل خلايا جديدة كما يحتاجها الجسم، وعندما تتقدم الخلايا في العمر أو تتضرر، فإنها تموت وتحل محلها خلايا جديدة، وفي بعض الأحيان تتعطل هذه العملية المنظمة، وتنمو الخلايا غير الطبيعية أو التالفة وتتكاثر عندما لا ينبغي لها ذلك، وقد تشكل هذه الخلايا أورامًا هي عبارة عن كتل من الأنسجة تكون إما أوراما (حميدة)، أو أوراما (خبيثة) وهنا تبدأ معركة الجسم مع السرطان.إحصاءات مرض السرطان حول العالمما زال مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد توفي 10 ملايين شخص تقريبًا في عام 2020، وهو ما يعادل وفاة واحدة تقريبا بمرض السرطان من أصل كل 6 وفيات. وفي عام 2021، تجاوز العالم عتبة جديدة حيث تم تشخيص ما يقدر بنحو 20 مليون شخص بالسرطان، وتوفي أيضا 10 ملايين شخص تقريبا، ومع ذلك، يمكن علاج جميع أنواع السرطان، ويمكن الوقاية من العديد منها أو الشفاء إذا كُشفت حالاته وعُولجت مبكرا.قاوموا وقاتلوا... وانتصروا بالإرادة القوية على السرطانالسيدة الأولى في سوريا أسماء الأسدأعلنت السيدة الأولى أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري عام 2019، شفاءها من مرض السرطان بعد عام من محاربتها للمرض، وقالت الأسد في المقابلة: "رحلتي انتهت...الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".الفنان المصري أحمد حلمينشر الفنان المصري أحمد حلمي بعد تعافيه من مرض السرطان على حسابه، قائلا: "بشكر ربنا إنه خلقني، بشكر ربنا إنه أصابني، بشكر ربنا إنه شفاني، بشكر ربنا إنكم موجودين في حياتي علشان تدعولي، بشكر ربنا ثم بشكركم كتير أوي لأن وقوفكم جنبي ودعواتكم الصادقة اللي كانت بتوصلني كانت سبب حقيقي وراء قوتي أنا الحمد لله كويس".الإعلامية المصرية بسمة وهبةأصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي، وتعافت منه وعادت إلى عملها الإعلامي بكل عزيمة وقوة وكانت قد ظهرت ضيفة في أحد البرنامج الإعلامية وهي ترتدي شعرا مستعارا، كعلامة على تحدي المرض.الفنانة اللبنانبة إليساأعلنت المغنية اللبنانية إليسا إصابتها بمرض سرطان الثدي وتعافيها منه، وقالت إنها "تسعى من وراء نشرها الخبر إلى تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان"، بحسب "الجزيرة".الممثلة الكويتية زهرة الخرجيبحسب صحيفة "العربي الجديد"، أصيبت الممثلة الكويتية زهرة الخرجي بمرض السرطان، وواجهته وتغلبت عليه، وقد أصدرت كتابًا يروي رحلة علاجها مع السرطان، لتشجع من خلاله على مقاومة المرض والإرادة الضرورية للتغلب عليه.

https://sputnikarabic.ae/20230201/اكتشاف-فائدة-جديدة-لـفيتامين-د-1072990817.html

https://sputnikarabic.ae/20230201/دراسة-الأطعمة-فائقة-المعالجة-مرتبطة-بوفيات-سرطان-المبيض-1073008671.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي