https://sputnikarabic.ae/20230203/تظاهرات-وسط-العاصمة-العراقية-تطالب-بخفض-قيمة-الدولار-1073074592.html
تظاهرات وسط العاصمة العراقية تطالب بخفض قيمة الدولار
تظاهرات وسط العاصمة العراقية تطالب بخفض قيمة الدولار
خرجت أعداد من المواطنين العراقيين، اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبين بخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:55+0000
2023-02-03T13:55+0000
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وقالت قناة "السومرية نيوز" إن "العشرات من أنصار ثورة تشرين تظاهروا في ساحة التحرير وسط العاصمة، حيث طالب المتظاهرين بخفض الدولار مقابل الدينار".وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، توجيهات فورية بمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، عن المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أن شياع السوداني ترأس اجتماعا بحضور عدد من القادة الأمنيين، أمر من خلاله بمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار.ووجّه محمد شياع السوداني بوجوب مصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق، وهو ما جاء في بيان للواء يحيى رسول.وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات في البلاد، بما يضمن حرية التداول للعملة العراقية بحسب السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي، مطالبًا بوجوب تسهيل حصول المواطنين العراقيين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات.وجاءت توجيهات السوداني بعدما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على أصحاب شركات بتهمة التلاعب والمضاربة وتهريب العملة للخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-العراقي-نتطلع-للتزود-بالكهرباء-من-السعودية-1073029968.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم
تظاهرات وسط العاصمة العراقية تطالب بخفض قيمة الدولار
تابعنا عبر
خرجت أعداد من المواطنين العراقيين، اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبين بخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.
وقالت قناة
"السومرية نيوز" إن "العشرات من أنصار ثورة تشرين تظاهروا في ساحة التحرير وسط العاصمة، حيث طالب المتظاهرين بخفض الدولار مقابل الدينار".
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، توجيهات فورية بمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين
والمضاربين بسعر صرف الدولار في البلاد.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، عن المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أن شياع السوداني ترأس اجتماعا بحضور عدد من القادة الأمنيين، أمر من خلاله بمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار.
ووجّه محمد شياع السوداني بوجوب مصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق، وهو ما جاء في بيان للواء يحيى رسول.
وشدد رئيس الوزراء العراقي
على ضرورة انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات في البلاد، بما يضمن حرية التداول للعملة العراقية بحسب السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي، مطالبًا بوجوب تسهيل حصول المواطنين العراقيين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات.
وجاءت توجيهات السوداني بعدما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على أصحاب شركات بتهمة التلاعب والمضاربة وتهريب العملة للخارج.