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تقارير: وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته إلى بكين بسبب المنطاد الصيني
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/خبير-عسكري-نحن-على-أبواب-حرب-عالمية-ثالثة-ولكن-بصيغة-جديدة-1073079073.html
خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا عسكريا، وبايدن يقول لن نزود كييف بإف 16؛ القيادة الروسية تؤكد إنشاء معسكرات... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T15:42+0000
2023-02-03T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
بعد أن أعلنت برلين عن عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، تؤكد أن الدعم العسكري الألماني قد يصل إلى تزويد نظام زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى خاصة مع إلحاح الأخير على طلب ذلك النوع من الأسلحة، بينما تشير الولايات المتحدة إلى استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط قائلا: التفاصيل في الملف الصوتي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة

15:42 GMT 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا عسكريا، وبايدن يقول لن نزود كييف بإف 16؛ القيادة الروسية تؤكد إنشاء معسكرات عسكرية على الحدود الروسية البيلاروسية؛ بعد تفجير أصفهان واستهداف الشاحنات الإيرانية، أنقرة تتذبذب في قرارها بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو وأردوغان يعلن مناقشة ذلك في البرلمان.
بعد أن أعلنت برلين عن عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، تؤكد أن الدعم العسكري الألماني قد يصل إلى تزويد نظام زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى خاصة مع إلحاح الأخير على طلب ذلك النوع من الأسلحة، بينما تشير الولايات المتحدة إلى استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط قائلا:

"نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة كحرب دولية كونية من نمط جديد، تشارك فيها أكثر من دولة دون مشاركة الجيوش الجرارة، أمريكا تراقب الوضع في أوكرانيا بدقة وعلى مدار الساعة وتريد لهذه المواجهة العسكرية في أوكرانيا أن تبقى محصورة تحت سقف معين هو سقف حرب استنزاف لروسيا، ولذلك ستعمل على تزويد هذه الحرب بكل الوقود اللازمة وتجهز نفسها للمواجهة الدفاعية نوويا".

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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:03 GMT
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