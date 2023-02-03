https://sputnikarabic.ae/20230203/خبير-عسكري-نحن-على-أبواب-حرب-عالمية-ثالثة-ولكن-بصيغة-جديدة-1073079073.html
خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا عسكريا، وبايدن يقول لن نزود كييف بإف 16؛ القيادة الروسية تؤكد إنشاء معسكرات... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T15:42+0000
2023-02-03T15:42+0000
2023-02-03T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
بعد أن أعلنت برلين عن عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، تؤكد أن الدعم العسكري الألماني قد يصل إلى تزويد نظام زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى خاصة مع إلحاح الأخير على طلب ذلك النوع من الأسلحة، بينما تشير الولايات المتحدة إلى استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط قائلا: التفاصيل في الملف الصوتي
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا عسكريا، وبايدن يقول لن نزود كييف بإف 16؛ القيادة الروسية تؤكد إنشاء معسكرات عسكرية على الحدود الروسية البيلاروسية؛ بعد تفجير أصفهان واستهداف الشاحنات الإيرانية، أنقرة تتذبذب في قرارها بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو وأردوغان يعلن مناقشة ذلك في البرلمان.
بعد أن أعلنت برلين عن عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، تؤكد أن الدعم العسكري الألماني قد يصل إلى تزويد نظام زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى خاصة مع إلحاح الأخير على طلب ذلك النوع من الأسلحة، بينما تشير الولايات المتحدة إلى استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط قائلا:
"نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولكن بصيغة جديدة كحرب دولية كونية من نمط جديد، تشارك فيها أكثر من دولة دون مشاركة الجيوش الجرارة، أمريكا تراقب الوضع في أوكرانيا بدقة وعلى مدار الساعة وتريد لهذه المواجهة العسكرية في أوكرانيا أن تبقى محصورة تحت سقف معين هو سقف حرب استنزاف لروسيا، ولذلك ستعمل على تزويد هذه الحرب بكل الوقود اللازمة وتجهز نفسها للمواجهة الدفاعية نوويا".