https://sputnikarabic.ae/20230203/زيلينسكي-يعترف-بضعف-الروح-المعنوية-في-أوكرانيا-كأن-الناس-في-إجازة-1073083914.html
زيلينسكي يعترف بضعف الروح المعنوية في أوكرانيا: كأن الناس في إجازة
زيلينسكي يعترف بضعف الروح المعنوية في أوكرانيا: كأن الناس في إجازة
أقرّ رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن الروح المعنوية في بلاده قد ضعفت في الآونة الأخيرة، معربا عن استيائه من حالة الخمول التي تنتاب السكان في بعض... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T19:43+0000
2023-02-03T19:43+0000
2023-02-03T19:46+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقب اجتماع بينه وبين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كييف.وتضمن بيان لشارل ميشال وأورسولا فون دير لاين، صدر عقب القمة المنعقدة في كييف أن "الاتحاد الأوروبي أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في الأشهر الأخيرة" لتحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد.من جهته تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم ألا تضيع بلاده "يوما واحدا" للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله قادة الاتحاد في كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220617/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-لا-يزال-أمام-أوكرانيا-ما-تقوم-به-للانضمام-إلينا-حكم-القلة-ومكافحة-الفساد-1063765998.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يعترف بضعف الروح المعنوية في أوكرانيا: كأن الناس في إجازة
19:43 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 19:46 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أقرّ رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن الروح المعنوية في بلاده قد ضعفت في الآونة الأخيرة، معربا عن استيائه من حالة الخمول التي تنتاب السكان في بعض المدن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي
، اليوم الجمعة، عقب اجتماع بينه وبين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كييف.
وقال زيلينسكي "في البداية كانت المعنويات أقوى. ثمّة اعتقاد سائد بين الناس حاليا في بعض مدن أوكرانيا بأنهم جميعا في إجازة. أعتقد أنها نقطة ضعف"، دون أن يسمي أيًا من تلك المدن.
وخلال المؤتمر شدد ميشال على أن "مستقبل أوكرانيا هو مع الاتحاد الأوروبي".
وتضمن بيان لشارل ميشال وأورسولا فون دير لاين، صدر عقب القمة المنعقدة في كييف أن "الاتحاد الأوروبي أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في الأشهر الأخيرة" لتحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد.
من جهته تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم ألا تضيع بلاده "يوما واحدا" للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله قادة الاتحاد في كييف.