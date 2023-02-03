https://sputnikarabic.ae/20230203/زيلينسكي-يعترف-بضعف-الروح-المعنوية-في-أوكرانيا-كأن-الناس-في-إجازة-1073083914.html

زيلينسكي يعترف بضعف الروح المعنوية في أوكرانيا: كأن الناس في إجازة

زيلينسكي يعترف بضعف الروح المعنوية في أوكرانيا: كأن الناس في إجازة

أقرّ رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن الروح المعنوية في بلاده قد ضعفت في الآونة الأخيرة، معربا عن استيائه من حالة الخمول التي تنتاب السكان في بعض... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T19:43+0000

2023-02-03T19:43+0000

2023-02-03T19:46+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقب اجتماع بينه وبين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كييف.وتضمن بيان لشارل ميشال وأورسولا فون دير لاين، صدر عقب القمة المنعقدة في كييف أن "الاتحاد الأوروبي أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في الأشهر الأخيرة" لتحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد.من جهته تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم ألا تضيع بلاده "يوما واحدا" للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله قادة الاتحاد في كييف.

https://sputnikarabic.ae/20220617/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-لا-يزال-أمام-أوكرانيا-ما-تقوم-به-للانضمام-إلينا-حكم-القلة-ومكافحة-الفساد-1063765998.html

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