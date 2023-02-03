https://sputnikarabic.ae/20230203/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-وضع-سقفا-لأسعار-النفط-الروسي-بالتنسيق-مع-مجموعة-السبع-1073083320.html
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وضع سقفا لأسعار النفط الروسي بالتنسيق مع مجموعة السبع
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وضع سقفا لأسعار النفط الروسي بالتنسيق مع مجموعة السبع
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم طرح سقف سعري لمنتجات النفط الروسية بالتنسيق مع مجموعة السبع. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T18:21+0000
2023-02-03T18:21+0000
2023-02-03T18:21+0000
العالم
أخبار النفط الروسي
سقف
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت فون ديرلاين في منشور بحسابها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة " "جنبا إلى جنب مع مجموعة السبع، حددنا أسعارا هامشية لهذه المنتجات (منتجات النفط الروسية)، مما يقلل من عائدات روسيا، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".كما اتفق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي على سقف سعر للمنتجات النفطية الروسية، وسيتم تحديد السقف عند 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و 45 دولارًا للبرميل للمتداولات بخصم.وأعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي في منشور عبر حسابها على "تويتر" اليوم "وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي اليوم على سقف أسعار المنتجات البترولية قبل الموافقة النهائية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي".بدورها، أطلعت "رويترز"، في إشارة إلى الدبلوماسيين، على مستوى الأسعار المتفق عليه: 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و 45 دولارا للمنتجات النفطية المتداولة بسعر مخفض.في وقت سابق، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة، مع حلفائها، اتفقت على إدخال سقفين لأسعار المنتجات النفطية من روسيا. ومن المقرر أن يحد سقف الأسعار من بيع المنتجات النفطية الروسية في فبراير عندما يرفض الاتحاد الأوروبي شراءها ويمنع نقلها بحرا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار النفط الروسي, سقف, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار النفط الروسي, سقف, أخبار الاتحاد الأوروبي
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وضع سقفا لأسعار النفط الروسي بالتنسيق مع مجموعة السبع
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم طرح سقف سعري لمنتجات النفط الروسية بالتنسيق مع مجموعة السبع.
وقالت فون ديرلاين في منشور بحسابها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة " "جنبا إلى جنب مع مجموعة السبع، حددنا أسعارا هامشية لهذه المنتجات (منتجات النفط الروسية)، مما يقلل من عائدات روسيا، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".
كما اتفق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي على سقف سعر للمنتجات النفطية الروسية، وسيتم تحديد السقف عند 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و 45 دولارًا للبرميل للمتداولات بخصم.
وأعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي في منشور عبر حسابها على "تويتر" اليوم "وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي اليوم على سقف أسعار المنتجات البترولية قبل الموافقة النهائية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي".
بدورها، أطلعت "رويترز"، في إشارة إلى الدبلوماسيين، على مستوى الأسعار المتفق عليه: 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و 45 دولارا للمنتجات النفطية المتداولة بسعر مخفض.
في وقت سابق، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة، مع حلفائها، اتفقت على إدخال سقفين لأسعار المنتجات النفطية من روسيا. ومن المقرر أن يحد سقف الأسعار من بيع المنتجات النفطية الروسية في فبراير عندما يرفض الاتحاد الأوروبي شراءها ويمنع نقلها بحرا.