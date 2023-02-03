https://sputnikarabic.ae/20230203/وزير-الخارجية-الإماراتي-يبحث-مع-وزيرة-خارجية-فرنسا-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1073074126.html
الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما
الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:49+0000
2023-02-03T13:49+0000
2023-02-03T13:53+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما في أبوظبي، اليوم الجمعة.وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لا سيما مع توقيع الإمارات وفرنسا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة شهر يوليو/ تموز الماضي.من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية وحرص البلدين وقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما
13:49 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما في أبوظبي، اليوم الجمعة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لا سيما مع توقيع الإمارات وفرنسا
اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة شهر يوليو/ تموز الماضي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية
وحرص البلدين وقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.