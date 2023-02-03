عربي
https://sputnikarabic.ae/20230203/وزير-الخارجية-الإماراتي-يبحث-مع-وزيرة-خارجية-فرنسا-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1073074126.html
الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما
الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:49+0000
2023-02-03T13:53+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار فرنسا
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104195/20/1041952048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bb927a2bc6190f0f0142fd62b6cabb7.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما في أبوظبي، اليوم الجمعة.وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لا سيما مع توقيع الإمارات وفرنسا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة شهر يوليو/ تموز الماضي.من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية وحرص البلدين وقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104195/20/1041952048_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_31bec24d4158cbb54fcd9206231870ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما

13:49 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 03.02.2023)
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما في أبوظبي، اليوم الجمعة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لا سيما مع توقيع الإمارات وفرنسا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة شهر يوليو/ تموز الماضي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية وحرص البلدين وقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала