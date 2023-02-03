https://sputnikarabic.ae/20230203/وسائل-النقل-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1073075239.html
وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط
وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تمتلك دول الشرقين الأدنى والأوسط بنية تحتية متطورة للنقل. يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا حول وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:59+0000
2023-02-03T13:59+0000
2023-02-03T14:01+0000
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وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط
13:59 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 14:01 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
تمتلك دول الشرقين الأدنى والأوسط بنية تحتية متطورة للنقل. يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا حول وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط.