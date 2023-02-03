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https://sputnikarabic.ae/20230203/وسائل-النقل-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1073075239.html
وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط
وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تمتلك دول الشرقين الأدنى والأوسط بنية تحتية متطورة للنقل. يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا حول وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
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وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط

13:59 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 14:01 GMT 03.02.2023)
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تمتلك دول الشرقين الأدنى والأوسط بنية تحتية متطورة للنقل. يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا حول وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط.
وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
وسائل النقل في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
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