https://sputnikarabic.ae/20230204/أمريكا-تغلق-المجال-الجوي-وتوقف-العمل-بعدة-مطارات-تمهيدا-لاعتراض-محتمل-للمنطاد-الصيني-1073108578.html

أمريكا تغلق المجال الجوي وتوقف العمل بعدة مطارات تمهيدا لاعتراض محتمل للمنطاد الصيني

أمريكا تغلق المجال الجوي وتوقف العمل بعدة مطارات تمهيدا لاعتراض محتمل للمنطاد الصيني

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية العمليات في عدد من المطارات "لدعم وزارة الدفاع في الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي"، كما تم حظر المجال الجوي فوق ساحل... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T20:16+0000

2023-02-04T20:16+0000

2023-02-04T20:16+0000

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جو بايدن

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في وثيقة نشرت على موقع إدارة الطيران ورد أن الجيش قد يستخدم "القوة المميتة" إذا دخلت طائرات أو لم تمتثل للتعليمات لمغادرة المجال الجوي المغلق، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس".وقالت الوكالة الأمريكية: "تمضي إدارة بايدن قدمًا في خطة لإسقاط منطاد صيني كبير يشتبه في قيامه بمراقبة الجيش الأمريكي، من خلال إسقاطه بمجرد وصوله فوق المحيط الأطلسي"، وفقا لاثنين من المسؤولين الأمريكيين.وقال المسؤولان، الذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة العملية الحساسة، إن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال بايدن بشكل مقتضب لدى سؤاله عما إذا كانت إدارته قررت إسقاط المنطاد الذي تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه مخصص للتجسس، "سوف نهتم بالأمر".شوهد المنطاد صباح يوم السبت فوق ولايتي كارولينا عندما اقترب من ساحل المحيط الأطلسي.استعدادا للعملية، أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية المجال الجوي مؤقتا فوق ساحل كارولينا، بما في ذلك المطارات في تشارلستون وميرتل بيتش، وكارولينا الجنوبية، وويلمنجتون، وكارولينا الشمالية، حتى الساعة 2:45 مساء على الأقل بالتوقيت الشرقي.وأعادت إدارة الطيران الفيدرالية توجيه الحركة الجوية من المنطقة وحذرت من التأخير نتيجة قيود الطيران.كما نصح خفر السواحل البحارة بمغادرة المنطقة على الفور بسبب العمليات العسكرية الأمريكية "التي تشكل خطرا كبيرا".كان المسؤولون يهدفون إلى تحديد توقيت العملية حتى يتمكنوا من استعادة أكبر قدر ممكن من حطام المنطاد قبل أن يغرق في المحيط.وفي وقت سابق قدر البنتاغون أن المنطاد، الذي كان يطير على ارتفاع 60 ألف قدم في الهواء، كان بحجم ثلاث حافلات مدرسية وأن أي حقل حطام سيكون كبيرا.كان بايدن يميل إلى إسقاط المنطاد فوق الأرض عندما تم إطلاعه على ذلك لأول مرة يوم الثلاثاء، لكن مسؤولي البنتاغون نصحوا بعدم القيام بذلك، محذرين من أن الخطر المحتمل على الناس على الأرض يفوق تقييم المكاسب الاستخباراتية الصينية المحتملة.أدى الكشف العلني عن المنطاد هذا الأسبوع إلى إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين المقرر إجراؤها يوم غد الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بعد اكتشاف منطاد ضخم يحلق على ارتفاع عالٍ فوق القارة الأمريكية، زعم البنتاغون، أمس الأول (الخميس)، أنه للمراقبة، ويشتبه أنه يسعى للتجسس على معلومات حساسة.وسعت الحكومة الصينية اليوم السبت إلى التقليل من أهمية الإلغاء. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "في الواقع، لم تعلن الولايات المتحدة والصين عن أي زيارة بشكل رسمي، لذا فإن قيام الولايات المتحدة بأي إعلان من هذا القبيل هو شأن خاص بها، ونحن نحترم ذلك".ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان أمس الجمعة إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20230204/الصين-بعد-إلغاء-بلينكن-سفره-لبكين-لم-نعلن-رسميا-عن-أي-زيارة-1073096448.html

https://sputnikarabic.ae/20230204/بشكل-مقتضب-بايدن-يتحدث-لأول-مرة-عن-المنطاد-الصيني-1073103502.html

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